Tarihi Dönüm Noktası: ABD Birlikleri Irak'ı Tamamen Terk Etti

·10·Dünya
Tarihi Dönüm Noktası: ABD Birlikleri Irak'ı Tamamen Terk Etti

Orta Doğu'nun siyasi haritasında ve bölge güvenliği tarihinde yeni bir dönem başladı: ABD Silahlı Kuvvetleri, Irak topraklarını tamamen terk etti. Almanya merkezli DPA haber ajansına dayandırılan bilgilere göre, üst düzey bir Iraklı yetkili, tüm ABD muharip birliklerinin ve onlara lojistik destek sağlayan tüm askeri güçlerin ülkeden tamamen çekildiğini doğruladı. Pentagon tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, Bağdat'ta bu tarih vesilesiyle ulusal kutlamalar ve 'Bağımsızlık Günü' etkinlikleri planlanıyor.

Birliklerin çekilmesine ilişkin nihai anlaşmaya 2024 yılında varılmıştı ve 2025 yılı itibarıyla ülkede 2.500 Amerikan askeri personeli kalmıştı. Ayrıca Türkiye de, Irak Başbakanı Ali el-Zaydi ile Recep Tayyip Erdoğan arasında New York'ta varılan mutabakat temelinde 'Başika-Zelikan' askeri üssünü Iraklılara devrederek birliklerini kademeli olarak çekmeyi kabul etti.

“23 yıllık misyonun sonu, 2.500 asker ve milli bayram”: Tarihi adımın 5 temel noktası

ABD ve Türk birliklerinin Irak'tan çekilmesine dair en önemli resmi kanıtlar:

  • ABD güçleri tamamen çekildi: Muharip birlikler ve tüm lojistik destek üsleri Irak'ı tamamen terk etti;

  • 2.500 asker ve son üsler: 2025 yılına kadar kalan birlikler ağırlıklı olarak Kürt bölgesi olan Erbil'de ve Bağdat'ın 'Yeşil Bölge'sinde konuşlanmıştı;

  • Irak'ta 'Bağımsızlık Günü' kutlamaları: Hükümet, yabancı birliklerin tamamen çekilmesini yeni bir bağımsızlık sembolü olarak geniş çapta kutlamaya hazırlanıyor;

  • Pentagon şimdilik sessiz: ABD Savunma Bakanlığı tarafından resmi bir açıklama yapılmamış olsa da süreç 2024 planı doğrultusunda tamamlandı;

  • Türkiye de birliklerini çekiyor: BM zirvesi kapsamında Erdoğan ve Irak Başbakanı Ali el-Zaydi, 'Başika-Zelikan' askeri üssünün Irak ordusuna devredilmesi konusunda anlaştı.

Irak topraklarındaki yabancı askeri varlık ve yeni dönem göstergeleri sınıflandırması

ABD ve Türkiye'nin Irak'taki misyonlarına ilişkin resmi göstergelerin karşılaştırması:

Analiz kriterleri ve yönelimler

ABD Silahlı Kuvvetleri misyonu

Türk Silahlı Kuvvetleri misyonu

Askeri birlik durumu

Irak'tan tamamen çekildi

Kademeli çekilme konusunda anlaşmaya varıldı

Ana üsler ve lokasyonlar

Bağdat ('Yeşil Bölge') ve Erbil garnizonu

Başika-Zelikan askeri üssü (Kuzey Irak)

Asker sayısı (son aşamada)

Yaklaşık 2.500 askeri personel

Özel sınır ve terörle mücadele birimleri

Anlaşmaya varılan platform

2024 Washington-Bağdat stratejik anlaşması

Eylül 2026, New York (BM Genel Kurulu)

Irak tarafından yönetim

Irak Savunma Bakanlığı ve Bağdat hükümeti

Başbakan Ali el-Zaydi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi

Kamuoyu tepkisi

'Bağımsızlık Günü' ulusal kutlamaları

Egemenliği geri kazanma yolunda büyük diplomatik başarı

Jeopolitik ve bölgesel güvenlik uzmanlığı: ABD'nin gidişi Irak'ın kaderini neden değiştiriyor?

Uluslararası güvenlik analistleri, şarkiyatçılar ve askeri uzmanların sonuçları:

  • “2003 işgali sonrası egemenlik”: ABD'nin 2003'teki askeri müdahalesinden sonra başlayan dönem resmen sona erdi; Irak hükümeti, tüm yabancı askeri üsler ve silahlı yapılar üzerindeki kontrolü ele alarak ülkenin tam bağımsızlığını yeniden kazanıyor;

  • Bölgedeki güç dengesi ve İran faktörü: Amerikan birliklerinin gidişi, Bağdat'a kendi savunmasını bağımsız olarak sağlama sorumluluğunu yüklüyor; analistler bu boşluğu Tahran etkisindeki grupların doldurabileceğinden endişe etse de, Iraklı yetkililer Türkiye ile uzlaşarak çok vektörlü bir denge politikası izlemeye çalışıyor;

  • Türkiye ile anlaşmanın önemi: Kuzey Irak'taki 'Başika-Zelikan' üssünün iadesi, Ankara ile Bağdat arasında sınır güvenliği ve Kürt silahlı gruplarına karşı mücadele konusunda yeni bir ortaklık modelinin oluştuğunu gösteriyor; bu da bölgenin barışçıl kalkınmasına zemin hazırlıyor.

Sizce ABD ve yabancı devletlerin askeri birliklerinin tamamen çekilmesi Irak'ta uzun zamandır beklenen istikrar ve barışı sağlayabilecek mi, yoksa yeni iç çatışma risklerini mi doğuracak? Irak hükümetinin bu tarihi adımının Orta Doğu jeopolitiğini nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz? Kişisel analizlerinizi ve görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve dünya sahnesindeki bu en büyük askeri-siyasi gelişmeyi sevdiklerinizle paylaşın!

IrakABD Silahlı KuvvetleriTürkiyeBaşika-Zelikan ÜssüOrta Doğu
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Ukrayna denizsiz kalabilir: Eski NATO generali Rusya'nın yeni hedeflerini ifşa ettiUkrayna denizsiz kalabilir: Eski NATO generali Rusya'nın yeni hedeflerini ifşa etti21 Eylül 18:37Xi Jinping tarihi bir devlet ziyareti için ABD'ye uçtu: Dünyanın kaderi nasıl belirlenecek?Xi Jinping tarihi bir devlet ziyareti için ABD'ye uçtu: Dünyanın kaderi nasıl belirlenecek?23 Eylül 08:30Ahmad eş-Şara gizli anlaşmalar ve yabancı üslerin tasfiyesi hakkındaki detayları açıkladıAhmad eş-Şara gizli anlaşmalar ve yabancı üslerin tasfiyesi hakkındaki detayları açıkladı23 Eylül 13:05112 yaşındaki adamın uzun yaşam sırrı ortaya çıktı112 yaşındaki adamın uzun yaşam sırrı ortaya çıktı19 Eylül 07:00ABD, İran topraklarındaki askeri hedeflere kapsamlı hava saldırıları düzenlediABD, İran topraklarındaki askeri hedeflere kapsamlı hava saldırıları düzenledi30 Temmuz 12:0080 yıllık Üçüncü Reich gemisi Tuna Nehri'nden yüzeye çıktı80 yıllık Üçüncü Reich gemisi Tuna Nehri'nden yüzeye çıktı3 Ağustos 12:32
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba