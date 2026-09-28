Tarihi Dönüm Noktası: ABD Birlikleri Irak'ı Tamamen Terk Etti

Orta Doğu'nun siyasi haritasında ve bölge güvenliği tarihinde yeni bir dönem başladı: ABD Silahlı Kuvvetleri, Irak topraklarını tamamen terk etti. Almanya merkezli DPA haber ajansına dayandırılan bilgilere göre, üst düzey bir Iraklı yetkili, tüm ABD muharip birliklerinin ve onlara lojistik destek sağlayan tüm askeri güçlerin ülkeden tamamen çekildiğini doğruladı. Pentagon tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, Bağdat'ta bu tarih vesilesiyle ulusal kutlamalar ve 'Bağımsızlık Günü' etkinlikleri planlanıyor.

Birliklerin çekilmesine ilişkin nihai anlaşmaya 2024 yılında varılmıştı ve 2025 yılı itibarıyla ülkede 2.500 Amerikan askeri personeli kalmıştı. Ayrıca Türkiye de, Irak Başbakanı Ali el-Zaydi ile Recep Tayyip Erdoğan arasında New York'ta varılan mutabakat temelinde 'Başika-Zelikan' askeri üssünü Iraklılara devrederek birliklerini kademeli olarak çekmeyi kabul etti.

“23 yıllık misyonun sonu, 2.500 asker ve milli bayram”: Tarihi adımın 5 temel noktası

ABD ve Türk birliklerinin Irak'tan çekilmesine dair en önemli resmi kanıtlar:

ABD güçleri tamamen çekildi: Muharip birlikler ve tüm lojistik destek üsleri Irak'ı tamamen terk etti;

2.500 asker ve son üsler: 2025 yılına kadar kalan birlikler ağırlıklı olarak Kürt bölgesi olan Erbil'de ve Bağdat'ın 'Yeşil Bölge'sinde konuşlanmıştı;

Irak'ta 'Bağımsızlık Günü' kutlamaları: Hükümet, yabancı birliklerin tamamen çekilmesini yeni bir bağımsızlık sembolü olarak geniş çapta kutlamaya hazırlanıyor;

Pentagon şimdilik sessiz: ABD Savunma Bakanlığı tarafından resmi bir açıklama yapılmamış olsa da süreç 2024 planı doğrultusunda tamamlandı;

Türkiye de birliklerini çekiyor: BM zirvesi kapsamında Erdoğan ve Irak Başbakanı Ali el-Zaydi, 'Başika-Zelikan' askeri üssünün Irak ordusuna devredilmesi konusunda anlaştı.

Irak topraklarındaki yabancı askeri varlık ve yeni dönem göstergeleri sınıflandırması

ABD ve Türkiye'nin Irak'taki misyonlarına ilişkin resmi göstergelerin karşılaştırması:

Analiz kriterleri ve yönelimler ABD Silahlı Kuvvetleri misyonu Türk Silahlı Kuvvetleri misyonu Askeri birlik durumu Irak'tan tamamen çekildi Kademeli çekilme konusunda anlaşmaya varıldı Ana üsler ve lokasyonlar Bağdat ('Yeşil Bölge') ve Erbil garnizonu Başika-Zelikan askeri üssü (Kuzey Irak) Asker sayısı (son aşamada) Yaklaşık 2.500 askeri personel Özel sınır ve terörle mücadele birimleri Anlaşmaya varılan platform 2024 Washington-Bağdat stratejik anlaşması Eylül 2026, New York (BM Genel Kurulu) Irak tarafından yönetim Irak Savunma Bakanlığı ve Bağdat hükümeti Başbakan Ali el-Zaydi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi Kamuoyu tepkisi 'Bağımsızlık Günü' ulusal kutlamaları Egemenliği geri kazanma yolunda büyük diplomatik başarı

Jeopolitik ve bölgesel güvenlik uzmanlığı: ABD'nin gidişi Irak'ın kaderini neden değiştiriyor?

Uluslararası güvenlik analistleri, şarkiyatçılar ve askeri uzmanların sonuçları:

“2003 işgali sonrası egemenlik”: ABD'nin 2003'teki askeri müdahalesinden sonra başlayan dönem resmen sona erdi; Irak hükümeti, tüm yabancı askeri üsler ve silahlı yapılar üzerindeki kontrolü ele alarak ülkenin tam bağımsızlığını yeniden kazanıyor;

Bölgedeki güç dengesi ve İran faktörü: Amerikan birliklerinin gidişi, Bağdat'a kendi savunmasını bağımsız olarak sağlama sorumluluğunu yüklüyor; analistler bu boşluğu Tahran etkisindeki grupların doldurabileceğinden endişe etse de, Iraklı yetkililer Türkiye ile uzlaşarak çok vektörlü bir denge politikası izlemeye çalışıyor;

Türkiye ile anlaşmanın önemi: Kuzey Irak'taki 'Başika-Zelikan' üssünün iadesi, Ankara ile Bağdat arasında sınır güvenliği ve Kürt silahlı gruplarına karşı mücadele konusunda yeni bir ortaklık modelinin oluştuğunu gösteriyor; bu da bölgenin barışçıl kalkınmasına zemin hazırlıyor.

Sizce ABD ve yabancı devletlerin askeri birliklerinin tamamen çekilmesi Irak'ta uzun zamandır beklenen istikrar ve barışı sağlayabilecek mi, yoksa yeni iç çatışma risklerini mi doğuracak? Irak hükümetinin bu tarihi adımının Orta Doğu jeopolitiğini nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz? Kişisel analizlerinizi ve görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve dünya sahnesindeki bu en büyük askeri-siyasi gelişmeyi sevdiklerinizle paylaşın!