107 yaşındaki blogger uzun yaşamın basit sırrını açıkladı

·2·Dünya
107 yaşındaki blogger uzun yaşamın basit sırrını açıkladı

Porto Riko'da sosyal medya aracılığıyla ün kazanan Maria Morales Tirado, 107 yaşında hayatını kaybetti. Birçok kişi tarafından «Doña Mami» adıyla tanınan kadın, birkaç yıl önce uzun yaşamanın basit sırrını açıklamıştı.

Maria, 107. yaş gününü kutladıktan sadece üç saat 45 dakika sonra hayata gözlerini yumdu. 28 Eylül Pazartesi günü Porto Riko'da huzur içinde vefat etti.

Doña Mami; ailesi, geleneksel yaşam tarzı ve gençlik yıllarındaki Porto Riko hayatına dair anılarını sosyal medyada paylaşarak internet kullanıcıları arasında popülerlik kazandı.

2019 yılında 100. yaşını kutladığında uzun yaşam tarzı hakkında bilgiler vermişti.

«Bu 100 yılı çalışarak geçirdim. Dans etmedim, partilere gitmedim ve içki içmedim. Çocuklarımı büyüttüm, çiftlikte çalıştım ve bol bol funche yedim», demişti.

Funche, Porto Riko'ya özgü geleneksel mısır unundan yapılan bir yemektir.

Yabucoa şehrinde yaşayan Doña Mami, gençliğinden beri toprakla uğraştı ve 80-90'lı yaşlarında bile ekin yetiştirmeye devam etti.

Torunu Julio Cesar Lebron, büyükannesinin yaşlılığında bile çok dinç olduğunu hatırlattı. Doña Mami'yi «30 yaşındaki biri gibi güçle çapa sallarken» gördüğünü söyledi.

Sadeliği, samimi kişiliği ve azmi onu sosyal medyadaki ünlü isimlerden biri haline getirdi. Bu durum Need To Know tarafından da haberleştirildi.

İnternette ilk kez 2017 yılında göründü. O dönemde torunu, onun yer aldığı videoları Facebook'ta paylaşmaya başladı. «Mami is my Attitude 4 a Lifestyle» sayfası 200 binden fazla takipçiye ulaştı.

Buna rağmen, Doña Mami'nin hayatının merkezinde her zaman ailesi vardı. Eşi Victor Morales Martinez, yani «Papi» ile birlikte 14 çocuğunu yetiştirdi.

48 torun, 71 torun çocuğu ve 28 torun torunu görme mutluluğuna da erişti.

Vefat haberini oğlu Toni Morales duygusal bir mesajla duyurdu.

«Annem 107 yıl, üç saat ve 45 dakika yaşadı», diye yazdı.

Toni'nin ifadelerine göre, saat 03:45'te Doña Mami; eşi Papi, Juana Maria, Toledo, kardeşleri, damatları ve kendisinden önce vefat eden birçok yakınıyla yeniden bir araya geldi.

«Nasıl yaşadıysa öyle gitti; kendi şartlarıyla ve huzur içinde», dedi Toni.

Toni, Doña Mami'nin son yıllarında fiziksel gücünün azaldığını belirtti. Bunun sebebinin ise tüm ömrü boyunca çalışması, toprakla uğraşması, yemek yapması ve çocuklarını yetiştirmesi olduğunu ifade etti.

Ancak ömrünün son anlarına kadar yakınlarıyla deneyimlerini paylaşmaya ve onlara ders vermeye devam etti.

«Onun hayatı sadece yıllarla ölçülemez. Çünkü gerçek mirası, geride bıraktığı nesiller aracılığıyla yaşamaya devam edecek. Biz onun fedakarlığının ürünleriyiz ve savaşçı bir kadının torunlarıyız», diye vurguladı Toni Morales.

Dona MamiMaria Morales TiradoPorto RikoYabucoaUzun Yaşam
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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