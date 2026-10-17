Almanya Havalimanında Meksikalı Bir Adamın Bavulunda 92 Yılan ve Kertenkele Bulundu

Almanya'nın Köln-Bonn Havalimanı'nda sıra dışı bir durum tespit edildi. Gümrük memurları, 45 yaşındaki Meksika vatandaşının bavulunu kontrol ederken toplam 92 sürüngen buldu. Bunların arasında 37 yılan ve 55 kertenkele bulunuyordu.

Haberlere göre, adam gümrük memurlarında şüphe uyandırdıktan sonra durduruldu. Kokain etkisi altında olduğu belirlenince bagajları detaylı bir şekilde arandı.

Yapılan incelemede hayvanların şampuan ve krem kutularına, diğer plastik kaplara ve çorapların içine gizlendiği ortaya çıktı. Bulunan sürüngenler arasında çıngıraklı yılanların ve iguanaların da olduğu belirtiliyor.

Bu olay, havalimanlarında yasa dışı hayvan kaçakçılığı ve yaban hayatı temsilcilerinin güvenliğinin sağlanması konularına bir kez daha dikkat çekti. Hayvanların akıbeti ve olayla ilgili alınan önlemler hakkında ek bilgi verilmedi.