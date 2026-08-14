Tokyo'da bir adamın valizinden 200 kertenkele çıktı

·8·Dünya
Tokyo'da bir adamın valizinden 200 kertenkele çıktı

Tokyo'daki Haneda Uluslararası Havalimanı'nda gümrük memurları beklenmedik bir durumla karşılaştı. Meksikalı 23 yaşındaki bir adamın valizi kontrol edildiğinde, kıyafetlerin arasına gizlenmiş yaklaşık 200 canlı kertenkele bulundu.

Daniel Isaak Velasko Baltazar'ın sürüngenleri Güney Kore'denJaponya'ya gerekli belgeler olmadan sokmaya çalıştığı ortaya çıktı. Tokyo polisi, adamın canlıları ülkeye izinsiz getirdiğini itiraf ettiğini açıkladı.

Gümrük memurları valizi açtığında, kertenkelelerin 22 çift çorabın içine yerleştirildiği anlaşıldı. Bazı canlılar ise tişörtlere sarılarak gizlenmişti. Ne yazık ki kertenkelelerden biri ölü bulundu.

İnceleme sırasında canlılardan dokuzunun Meksika aligator kertenkelesi olduğu belirlendi. Bu nadir tür yalnızca Meksika'nın dağlık ormanlarında görülüyor ve nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanlar listesinde yer alıyor. Bu nedenle uluslararası sınırdan geçirilmeleri için özel izin gerekiyor.

Şüpheli, müfettişlere kertenkeleleri Meksika'da çok ucuza satın aldığını söyledi. İfadesine göre her bir canlı için yaklaşık 560–750 yen ödedi. Ancak Japonya'da fiyatları oldukça yüksek; bir kertenkele yaklaşık 100 bin yene satılabiliyor.

Polis olayı önceden alınan bir ihbar üzerine ortaya çıkardı. Temmuz ayının sonunda kolluk kuvvetlerine, Meksikalı bir vatandaşın amfibi ve sürüngen sergisi ile satış etkinliği için nadir canlıları yasa dışı yollardan ülkeye sokmaya çalışacağına dair bilgi ulaştı.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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