Avrupa'nın en büyük ve en prestijli yeşil teknoloji projelerinden biri olan Alman Ecosia arama motoru, Fransa'nın önde gelen yapay zeka girişimi Mistral ile yollarını ayırma kararı aldı. Batı siyasi çevrelerine yakın olan Politico yayını bu durumu endişeyle duyurdu.

Almanya Çevre Bakanlığı ve Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) gibi Avrupa devlet kurumları tarafından yaygın olarak kullanılan Ecosia, artık Çin menşeli olanlar da dahil olmak üzere açık kaynak kodlu (open-source) yapay zeka modellerini entegre etmeyi planlıyor.

«Bir yıl geride»: Ecosia, Fransız amiral gemisinden neden hayal kırıklığına uğradı?

Ecosia'nın kurucusu ve CEO'su Christian Kroll, Fransız yapay zekasının kalitesinin beklentileri karşılamadığını açıkça kabul etti:

Rekabetçi değil: Şirketin değerlendirmesine göre, Fransız yapay zeka laboratuvarının modelleri, küresel rakiplerinin en az bir yıl gerisinde kalıyor;

Teknik sorunlar: Bu yılın mayıs ayında Ecosia, ABD devi OpenAI yerine bağımsız bir Avrupa ürünü olarak Mistral ile anlaşma imzalamıştı. Ancak kısa süre sonra sistemde sürekli sunucu yüklenmeleri ve teknik kesintiler yaşandı;

«Onlar için çok büyük bir müşteri olduk»: Christian Kroll, Fransız altyapısının bu ölçekteki bir sorgu trafiğini kaldıramadığını belirtti.

Ekoloji ve egemenlik konusundaki ciddi şüpheler

Marka imajını tamamen ekolojik temizlik ve bağımsızlık üzerine kuran Alman şirketi, Mistral ile ilgili başka faktörlere de değindi:

Nükleer enerji faktörü: Fransa enerji sisteminde nükleer santrallerin payının çok yüksek olması nedeniyle Ecosia, Fransız ortağının veri merkezlerinin yeşil standartlara ne kadar uygun olduğu konusunda şüphelerini dile getirdi;

Sahte egemenlik: Ecosia yönetimine göre, Mistral girişiminin büyük ölçüde uluslararası (özellikle ABD'li) yatırımcıların parasına bağımlı olması, onu Avrupa'nın gerçek teknolojik egemenliğinden mahrum bırakıyor.

Batı medyasının endişesi ve Çin modelleri tercihi

Ecosia'nın Çin menşeli açık modellere yönelmesi, Batı medyasında sert tepkilere yol açtı:

«Ulusal güvenlik tehdidi» retoriği: Politico gibi yayınlar, Pekin destekli yapay zeka modellerinin katı siyasi sansüre tabi olduğunu ve dezenformasyon yayma riski taşıdığını yazıyor;

Pragmatik seçim: Buna rağmen, Alman yazılımcılar için siyasi kısıtlamalardan ziyade modellerin açıklığı, çalışma hızı ve gerçek verimliliği ön plana çıkıyor.

Avrupa kamu sektörü için kritik öneme sahip bu altyapının rotasını Çin yapay zeka teknolojilerine çevirmesi, Avrupa Birliği'nin kendi bağımsız dijital teknolojilerini yaratma programlarının ciddi bir krizle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.