Rus kadın Labubu bebekleri için "ruhunu" sattı

26 yaşındaki Rus bir kadın, "ruhunu" 100 bin ruble, yani yaklaşık 1.180 dolar karşılığında satmayı kabul etti. Bu parayla Labubu bebek koleksiyonu ve konser bileti satın aldı. Sıra dışı deney, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Sıra dışı teklif şaka olarak başladı

Olay, Rusya'nın Telegram sosyal ağında kendini Dmitriy olarak tanıtan bir pazarlama uzmanının ilanıyla başladı. Ruhunu satmaya razı olan kişiye 100 bin ruble ödeyeceğini duyurdu. Anlaşmayı resmileştirmek için ise sözleşmenin kanla imzalanması şart koşuldu.

Dmitriy bu tuhaf teklifi bir şaka ve sosyal deney olarak kurgulamıştı ve kimsenin bunu ciddiye alıp kabul etmesini beklemiyordu. Ancak beklenmedik bir şekilde 26 yaşındaki bir kadın ilana yanıt vererek böyle bir anlaşmaya hazır olduğunu belirtti.

Dmitriy de sözünü tuttu. "Ruhun satıldığına" dair ödeme belgesini ve kadının kanla imzalanmış sözleşmeyi tuttuğu fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafta kadının kişisel bilgilerinin gizli kalması için yüzü gizlendi.

“İlk ruhumu satın aldım”

Rus adam, "Karina adındaki genç bir kadın teklifime yanıt verdi, anlaşmayı kabul etti, belgeyi imzaladı ve kanıyla onayladı. Az önce ilk ruhumu satın aldım. Şu an kendimi gerçekten Davy Jones gibi hissediyorum!" diye yazdı.

Davy Jones, "Karayip Korsanları" filmlerindeki ünlü karakterlerden biridir.

Aslında Dmitriy'nin satın aldığını iddia ettiği "ruh" ile ne yapmayı planladığı bilinmiyor. Temel amacı, bu tuhaf anlaşma üzerinden bir sosyal deney yapmaktı.

Karina ise Rusya'daki popüler Mash Telegram kanalına verdiği demeçte, "ruhunun" akıbeti veya yeni sahibinin onunla ne yapacağı konusunda pek endişeli olmadığını belirtti.

Para Labubu bebeklerine ve konsere harcandı

Karina, anlaşmadan aldığı 100 bin rubleyi uzun süre saklamadı. Parayla popüler Labubu bebek koleksiyonunu ve Rus halk şarkıcısı Nadejda Kadişeva'nın konser biletini satın aldı.

Böylece pazarlama uzmanının şaka olarak başlattığı deney, kadın için alışveriş yapma fırsatına dönüştü.

Ortodoks Kilisesi olaydan dolayı sert tepki gösterdi

Karina "ruhunun" akıbetine kayıtsız olduğunu söylese de, Rus Ortodoks Kilisesi bu olaya ciddi bir tepki gösterdi.

"Ruh satışı" haberleri internette yayıldıktan sonra kilise, resmi kanalları aracılığıyla bir açıklama yaparak kadının gerçekten "ruhunu sattığını ve bu yolla kötülüğü seçtiğini" vurguladı.

Kilise temsilcileri, böyle bir kararın manevi ve kişisel çöküşe, hastalığa, acıya ve hatta ölüme yol açabileceğini belirtti.

Olay, internette şaka olarak başlayan bir deneyin bile farklı sosyal ve dini görüşler açısından ciddi tartışmalara yol açabileceğini gösterdi.