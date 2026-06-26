Çocuğu için canını veren annenin hikayesi birçoklarını ağlattı

·113·Dünya
Çocuğu için canını veren annenin hikayesi birçoklarını ağlattı

Venezuela'da meydana gelen şiddetli depremler sırasında kızının hayatını kurtarmak için kendini feda eden bir annenin hikayesi tüm ülkeyi sarstı. Konuyla ilgili yerel medya ve futbolcu Hector Bello bilgi verdi.

Futbolcu, sosyal medyada paylaştığı duygusal mesajında, yerel yayınların eşi olarak belirttiği Andrea'nın, iki şiddetli deprem sırasında küçük kızını kurtarmak için canını feda ettiğini açıkladı.

Hector Bello, "Sevgilim, kızımıza onu nasıl kurtardığını, hayatını onun hayatı için nasıl feda ettiğini mutlaka anlatacağım. Sen son nefesine kadar onu bırakmayan cesur bir anneydin" diye yazdı.

Genç bir aile: bir adam, bir kadın ve bebek birlikte gülümsüyorlar.

Şu anda kurtarma ekipleri enkaz altında hayatta kalanları arama çalışmalarına devam ediyor. Son verilere göre, Caracas yakınlarında meydana gelen iki şiddetli deprem sonucunda en az 589 kişi hayatını kaybetti, 2.980 kişi yaralandı. Kayıpların sayısı ise hala oldukça fazla.

Bello, sonraki mesajında kızının ve halasının hastanede tedavi gördüğünü ve durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Bello, "Kızım ve halası iyiler. Bugün hastaneden taburcu edilmeyecekler. Bu zor günlerde bana destek olan herkese teşekkür ederim" diye yazdı.

Futbolcu, bir başka mesajında yürek burkan sözler paylaştı.

Bello, "Kızımıza, onun hayatını kurtarmak için canını verdiğini nasıl açıklayacağım? O an onu korumak için yanında olmadığımı nasıl izah edeceğim? Bana güç ver" dedi.

Mutlu bir ailenin bayram fotoğrafı ile yıkılmış bir binanın yan yana kolajı.

Yerel futbol basını da Andrea'nın ölümünü doğrulayarak, yaşadıkları binanın çökmesi sonucu annenin hayatını kaybettiğini ancak küçük kızının hayatta kaldığını bildirdi.

Facia sonucunda diğer ülke vatandaşları da hayatını kaybetti. Özellikle dört İspanyol, bir Portekizli ve iki Brezilya vatandaşının öldüğü doğrulandı. İspanya'dan gelen bilgilere göre 106 vatandaş daha kayıp olarak aranıyor.

Arama ve kurtarma çalışmaları ise hala devam ediyor.

VenezuelaHector BelloCaracasİspanya
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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