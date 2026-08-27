Amerikalı bir adam 1262 Pringles kutusu toplayarak rekor kırdı

Birileri cipsi satın alıp yedikten sonra kutusunu çöpe atar. Amerikalı Sonny Molina ise tam tersini yaparak bu kutuları biriktirdi ve onlardan sıra dışı bir koleksiyon oluşturdu.

ABD'li koleksiyoncu, dünyanın farklı ülkelerinden getirilen 1262 farklı Pringles kutusunu bir araya getirerek dünya rekoru kırdı. Başarısı 9 Nisan 2025 tarihinde resmen tescillendi.

Sonny'nin koleksiyonu sadece sıradan cips kutularından oluşmuyor. Aralarında farklı ülkelerde satılan, dış görünüşü ve aromalarıyla birbirinden ayrılan Pringles kutuları bulunuyor. Bunların her biri farklı bölgeler ve yıllarda piyasaya sürülen ürünlerle bağlantılı.

En değerli kutu annesini hatırlatıyor

Sonny Molina için koleksiyondaki en değerli parçalardan biri, 1980'lerden kalma eski sarı renkli Pringles kutusu. Kendisi, bu kutunun çocukluğunda annesinin aldığı Pringles'ı hatırlattığını söylüyor. Bu nedenle bu parça onun için sadece bir koleksiyon objesi değil, çocukluk anılarıyla dolu değerli bir hatıradır.

Ancak Pringles kutuları Sonny'nin tek ilgi alanı değil. Farklı sıra dışı objeler toplama konusunda da birkaç dünya rekoruna sahip. Evinde minyatür kaykaylar, parmak kuklaları, tuz ve karabiber paketleri gibi başka sıra dışı koleksiyonlar da bulunuyor.