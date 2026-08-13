Moskovalı ailede 15. çocuk dünyaya geldi

·14·Dünya
Moskovalı ailede 15. çocuk dünyaya geldi

Moskova’da yaşayan bir ailede sevinçli bir olay yaşandı: 41 yaşındaki Nadejda Rogova 15. kez anne oldu. Rus medyasının haberine göre ailenin yeni çocuğu bir kız bebek.

Ebeveynler yeni doğan bebeklerine Verayani “İnanç” adını verdiler. Böylece bu büyük ve uyumlu ailede artık 10 kız ve 5 erkek çocuk büyüyor.

15 çocuğu yetiştirmek, onlara yeterince sevgi vermek ve her birinin ilgi gördüğünü hissetmesini sağlamak kolay değil. Buna rağmen Nadejda Rogova, büyük bir ailede sevgi ve uyumun temel sırrının birbirini desteklemek olduğunu belirtiyor.

Çok çocuklu anne, ailede bu kadar çok sevgiye nasıl yer bulunduğu sorusuna şöyle yanıt verdi:

«Tanrı çocukları verir ve onlar dünyaya gelir; her bebekle birlikte Tanrı daha fazla güç ve sevgi de bahşeder. Bence en önemlisi, her şeye daha sade bakmak, birbirini sevmek ve yardımlaşmaktır. O zaman her şey gönlümüzce olur».

Rogova’ya göre büyük bir ailede en önemli şey, çocuklar arasında sevgi, karşılıklı saygı ve yardımlaşma ortamı oluşturmaktır. Yeni bebeğin dünyaya gelmesi de aile için bir başka büyük mutluluk ve sevgi kaynağı oldu.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

40 yıllık arkadaşlar DNA testiyle kardeş olduklarını öğrendi40 yıllık arkadaşlar DNA testiyle kardeş olduklarını öğrendiBugün, 17:408 günlük bebeğin bacağından elma büyüklüğünde tümör çıkarıldı8 günlük bebeğin bacağından elma büyüklüğünde tümör çıkarıldıBugün, 17:32Bilim İnsanları Yıldıza Benzeyen Gizemli Bir Kara Delik Tespit EttiBilim İnsanları Yıldıza Benzeyen Gizemli Bir Kara Delik Tespit EttiBugün, 17:17Putin konvoyunu durdurup Novosibirsk sakinleriyle sohbet etti (video)Putin konvoyunu durdurup Novosibirsk sakinleriyle sohbet etti (video)Bugün, 17:04Çinli doktor 5 bin kilometre mesafeden ameliyat gerçekleştirdi (video)Çinli doktor 5 bin kilometre mesafeden ameliyat gerçekleştirdi (video)Bugün, 16:44Londra’da yolcular değil, mektupların taşındığı özel bir metro vardıLondra’da yolcular değil, mektupların taşındığı özel bir metro vardıBugün, 16:22
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Atlantik'te dev bir beyaz köpek balığı ortaya çıktı, daha büyüğü yaklaşıyor
Atlantik'te dev bir beyaz köpek balığı ortaya çıktı, daha büyüğü yaklaşıyor
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti