Moskovalı ailede 15. çocuk dünyaya geldi

Moskova’da yaşayan bir ailede sevinçli bir olay yaşandı: 41 yaşındaki Nadejda Rogova 15. kez anne oldu. Rus medyasının haberine göre ailenin yeni çocuğu bir kız bebek.

Ebeveynler yeni doğan bebeklerine Verayani “İnanç” adını verdiler. Böylece bu büyük ve uyumlu ailede artık 10 kız ve 5 erkek çocuk büyüyor.

15 çocuğu yetiştirmek, onlara yeterince sevgi vermek ve her birinin ilgi gördüğünü hissetmesini sağlamak kolay değil. Buna rağmen Nadejda Rogova, büyük bir ailede sevgi ve uyumun temel sırrının birbirini desteklemek olduğunu belirtiyor.

Çok çocuklu anne, ailede bu kadar çok sevgiye nasıl yer bulunduğu sorusuna şöyle yanıt verdi:

«Tanrı çocukları verir ve onlar dünyaya gelir; her bebekle birlikte Tanrı daha fazla güç ve sevgi de bahşeder. Bence en önemlisi, her şeye daha sade bakmak, birbirini sevmek ve yardımlaşmaktır. O zaman her şey gönlümüzce olur».

Rogova’ya göre büyük bir ailede en önemli şey, çocuklar arasında sevgi, karşılıklı saygı ve yardımlaşma ortamı oluşturmaktır. Yeni bebeğin dünyaya gelmesi de aile için bir başka büyük mutluluk ve sevgi kaynağı oldu.