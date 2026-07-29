Telegram mesajlaşma uygulamasının kurucusu Pavel Durov'un etrafındaki hukuki sorunlar yeni bir aşamaya ulaştı. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSS), Durov hakkında «terörist faaliyetlere destek verme» maddesiyle suçlama duyurulduğunu bildirdi.

Zamin.uz Rusya ve Fransa'nın kolluk kuvvetleri tarafından Pavel Durov ve Telegram platformuna yöneltilen temel suçlamaların ayrıntılarını sunuyor.

1. FSS ve Roskomnadzor Suçlaması: 153 Binden Fazla Suç ve Kapatılmayan Kanallar

FSS verilerine göre Telegram yönetimi; Ukrayna özel servisleri, terör ve aşırılık yanlısı örgütler tarafından sabotajlar, terör saldırıları ve siber dolandırıcılıkları koordine etmekte kullanılan kanal, sohbet ve botların kapatılmasına ilişkin talepleri yerine getirmedi.

Rus medya haberlerine göre, 2022 yılından bu yana Telegram aracılığıyla işlendiği değerlendirilen 153 binden fazla suç kaydedildi. Bunlar arasında şu büyük olaylar yer alıyor:

«Crokus City Hall»daki korkunç terör saldırısı;

Darya Dugina ve savaş muhabiri Vladlen Tatarskiy'nin öldürülmesi;

Bir dizi üst düzey askere düzenlenen saldırılar;

Askerlik şubelerine yönelik patlama ve kundaklama vakaları.

Roskomnadzor ve Mali Yaptırımlar: Roskomnadzor, Telegram yönetimine yasaklı içeriğin silinmesi hususunda 150 binden fazla talep gönderildiğini, ancak bunların yanıtsız kaldığını belirtti. Açıklamaya göre, 2026 yılı başından beri Telegram yasaklı materyalleri silmediği için Rusya'da 100 milyon rubleden fazla para cezasına çarptırıldı.

2. Fransa'daki Soruşturma: 6 Saatlik Sorgu ve Küresel Baskı

Pavel Durov sadece Rusya'da değil, Fransa'da da ciddi bir soruşturma altında kalmaya devam ediyor. Fransız müfettişler onu, mesajlaşma uygulamasında içeriği yeterince denetlememek ve kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapmaktan kaçınmakla suçluyor.

Soruşturma versiyonuna göre, moderasyonun eksikliği ve işbirliğinin reddedilmesi, Telegram üzerinden şu suçlarla mücadele edilmesini zorlaştırdı:

Çocuk pornografisi yayılması;

Uyuşturucu maddelerin yasadışı ticareti;

Mali ve siber dolandırıcılıklar.

Bildirildiğine göre, temmuz ayı başında Durov Paris'te bu suç davası kapsamında altı saatten fazla sorgulandı.

Pavel Durov ve Telegram Etrafındaki Suçlamalara Dair Temel Gerçekler

Aспект / Husus Ayrıntılar Rusya'daki Suçlama Maddesi «Terörist Faaliyetlere Destek» (FSS) Telegram Üzerinden Kaydedilen Suçlar 153 binden fazla (2022 yılından beri) Roskomnadzor Talepleri 150 binden fazla (yanıtsız kalan) 2026 Yılı Para Cezaları Miktarı 100 milyon rubleden fazla Fransa'daki Şüpheler Moderasyon yokluğu, çocuk pornografisi, uyuşturucu ticareti, dolandırıcılık Paris'teki Sorgu Temmuz ayı başında (6 saatten fazla)

Telegram çevresindeki hukuki baskılar ve Pavel Durov'a yönelik ağır suçlamalar tüm dünyada milyonlarca kullanıcının odak noktası olmaya devam ediyor.

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