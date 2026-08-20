«Müslümanlar bize Katoliklerden daha yakın»: Mihalkov’dan olay yaratan açıklama…

·3·Dünya
«Müslümanlar bize Katoliklerden daha yakın»: Mihalkov’dan olay yaratan açıklama…

Rusya Sinemacılar Birliği Başkanı, ünlü yönetmen ve RSFSR Halk Sanatçısı Nikita Mihalkov, günümüzün dinî ve kültürel değerleri hakkında tartışmalı bir açıklama yaptı. Sinemacıya göre bugün, geleneksel ahlaki değerleri koruyan İslam ve Budizm temsilcileri, eşcinsel evlilikleri onaylayan Katoliklerden Ortodoks Hristiyanlara çok daha yakındır.

«Mesih’e ve İncil’e ihanet»: Mihalkov’un sert tutumu

RIA Novosti ajansının haberine göre yönetmen, Batı kiliselerindeki liberal değişimleri sert bir şekilde eleştirdi:

"Günümüzde Ortodoksluk, yani Ortodoks Hristiyanlığı, kendi kiliselerinde eşcinsel evlilikleri kutsamaya izin vererek hem Mesih’e hem de İncil’e ihanet eden Katoliklerden ziyade Budizm ve İslam’a çok daha yakındır.", — dedi Nikita Mihalkov.

Nikita Mihalkov’un açıklamasının başlıca noktaları

Yön

Açıklamanın içeriği ve yaklaşım

Geleneksel dinlerin yaklaşımı

İslam ve Budizm, geleneksel aile değerleri nedeniyle Ortodoksluğa yakın kabul edildi

Katolik Kilisesi’ne yönelik eleştiri

Eşcinsel evliliklerin onaylanması, dinî öğretilere aykırı ve ihanet olarak değerlendirildi

Tarihsel hafıza meselesi

Dmitriy Donskoy’un kalıntılarının bulunması ve tarihî şahsiyetlere saygı gösterilmesi bir tarihsel düzenlilik olarak nitelendirildi

Siyasi paralellikler

Rusya ve Ukrayna’daki tarihî kahramanlara yönelik tutumlar karşılaştırıldı

Dmitriy Donskoy meselesi ve tarihsel hafıza

Bunun yanı sıra Nikita Mihalkov, Büyük Prens Dmitriy Donskoy’un kalıntılarının bulunması ve kimliklerinin tespit edilmesi meselesine değinerek bunun bir tesadüf değil, önemli bir tarihsel düzenlilik olduğunu söyledi:

"Azizlerin, özellikle de Dmitriy Donskoy gibi şahsiyetlerin kalıntılarının bulunmasıyla ilgili durumlar son derece anlamlıdır. Bizde kahramanların naaşları bulunuyor ve onurlandırılıyor; Ukrayna’da ise tamamen farklı değerler öne çıkarılıyor. Burada tesadüf aramaya gerek yok — bu, kusursuz bir düzenliliktir."

Sizce geleneksel aile ve ahlaki değerlerin korunmasında farklı mezheplerin — özellikle İslam ve Ortodoksluğun — dayanışması ne kadar önem taşıyor?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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