Papa XIV. Leo hastaneye kaldırılıyor ve ameliyat edilecek

Roma Katolik Kilisesi lideri Papa XIV. Leo akciğerindeki nodüler bir oluşumun alınması için planlanan cerrahi operasyon nedeniyle 13 Ekim'de Roma'daki Agostino Gemelli Kliniği'ne yatırılacak. Kutsal Makam basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Papa önümüzdeki günlerde doktor gözetiminde tedaviye başlayacak.

2025 yılının Mayıs ayında seçilen 71 yaşındaki Papa, Pazar günkü geleneksel vaazı sırasında inananlara sağlığı hakkında açık bilgi vererek durumun tamamen kontrol altında olduğunu belirtmişti.

Erken teşhis ve bir haftalık iyileşme süreci

Vatikan yetkilileri ve bizzat Papa, yaklaşan tıbbi müdahalenin ayrıntılarını açıkladı:

İzole edilmiş küçük oluşum: Papa XIV. Leo, akciğer dokusundaki küçük nodülün erken evrede tespit edildiğini ve yayılmamış, izole bir durumda olduğunu vurguladı;

Rehabilitasyon süresi: Cerrahi operasyon sonrası hastane ortamında iyileşme sürecinin yaklaşık bir hafta sürmesi bekleniyor;

Çalışma düzeni değişmedi: 13 Ekim'de planlanan hastaneye yatışa rağmen, Papa'nın Pazartesi günü için planlanan tüm görüşmeleri ve kabulleri belirlenen programa göre eksiksiz gerçekleştirildi;

Papaların geleneksel hastanesi: Gemelli Hastanesi, Vatikan liderleri için daimi bir tıp merkezi olmuştur; zamanında II. Ioannes Paulus ve Papa Franciscus da burada tedavi görmüştü.

Tarihsel paralellikler: Gizli operasyon ve XVI. Benedictus'un istifası

XIV. Leo'nun hastalığı bağlamında İtalyan doktorlar, seleflerinin sağlığıyla ilgili sansasyonel durumları hatırlattı. Özellikle XVI. Benedictus'u ameliyat eden cerrah Luigi Chiariello, Adnkronos ajansına verdiği röportajda önemli bir bilgiyi açıkladı:

2012'deki gizli operasyon: Alman Papa'ya kalp pili takılması operasyonu 2012 yılında, XVI. Benedictus'un Gemelli'ye gitmek istememesi nedeniyle kesin bir gizlilik içinde özel bir klinikte gerçekleştirilmişti;

İstifadan 6 ay önce: Bu gizli cerrahi operasyon, XVI. Benedictus'un Katolik Kilisesi tarihinde son birkaç yüzyılda tahtı bırakan ilk kişi olmasından tam altı ay önce gerçekleşmişti;

Sağlık faktörü: O dönemde fiziksel durumun zayıflaması, Alman Papa'nın görevinden gönüllü olarak ayrılmasının resmi nedeni olarak gösterilmişti.

XVI. Benedictus'un aksine, XIV. Leo teşhisini kamuoyundan saklamamayı tercih etti ve doktorlar yaklaşan operasyonu planlı, yerel düzeyde bir müdahale olarak değerlendiriyor.