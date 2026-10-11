Rusya'da laboratuvar çalışanının ölümü: DSÖ tehlikeli hastalık yayılımına dair kanıt bulamadı

Rusya'nın İrkutsk bölgesindeki veba ile mücadele araştırma merkezinde çalışan bir görevlinin zatürreden hayatını kaybetmesi endişelere yol açtı. Ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), olayla bağlantılı bir hastalık yayılımının devam ettiğine dair kanıt bulunmadığını bildirdi. Reuters'ın haberine göre bu durum yetkililer tarafından açıklandı.

Edinilen bilgilere göre, 2 Ekim'de 28 yaşındaki laboratuvar çalışanı Darya Shipilova bilinmeyen nedenlerle zatürreden hayatını kaybetti. Bunun üzerine Rus yetkililer, kendisiyle temasta bulunan yaklaşık 200 kişiyi karantinaya aldı.

DSÖ'nün açıklamasına göre, merhume ve temaslı kişilerden alınan numuneler, incelenen tehlikeli patojenler açısından negatif sonuç verdi. Ayrıca temaslı kişilerde hastalık belirtilerine veya olayla bağlantılı başka ciddi zatürre vakalarına rastlanmadı.

Örgüt, temel belirsizliğin merhumenin ölümüne neden olan hastalığa dair kesin bir teşhis konulamaması olduğunu vurguladı. Rus yetkililer ise kadının gerekli aşıları olduğunu ve vücudunda laboratuvardaki faaliyetleriyle ilişkili mikroorganizmalara rastlanmadığını belirtti.

8 Ekim'de Rusya, merhume ile temasta bulunan kişilerin tıbbi kontrollerinin tamamlandığını duyurdu. DSÖ, şu an için Rusya'da veba salgını olduğunu doğrulayacak bir kanıt bulunmadığını kaydetmeye devam ediyor.