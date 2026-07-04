DSÖ "Hondius" gemisindeki hantavirüs salgınının sona erdiğini açıkladı

"Hondius" kruvaziyer gemisinde başlayan hantavirüs salgını sona erdi. Bunu Dünya Sağlık Örgütü bildirdi. Virüs bulaşan kişiyle temas halinde olan son kişi karantinadan çıktı, testi negatif sonuç verdi. 25 Mayıs'tan sonra yeni hasta kaydedilmedi.

Hastalık odağı 2026 yılının ilkbaharında Atlantik Okyanusu'ndaki seyahat sırasında tespit edildi. Gemi yolcuları ve mürettebat üyeleri arasında toplam 13 doğrulanmış ve olası vaka kaydedildi. Üç hasta hayatını kaybetti.

İncelemeler hastalığın Andes virüsü tarafından meydana getirildiğini gösterdi. Bu, hantavirüsün nadir görülen türlerinden biridir ve ağırlıklı olarak Güney Amerika'nın bazı bölgelerinde yaygındır. Diğer hantavirüslerden farklı olarak, Andes virüsü uzun ve yakın temasta insandan insana da bulaşabilir.

Hantavirüs çoğu durumda kemirgenlerden bulaşır. İnsan, virüs partikülleri karışmış tozu nefes yoluyla aldığında hastalanabilir. Belirtileri ateş, baş ve kas ağrısı, mide bulantısı, halsizlik ile başlar. Ağırlaşmış durumlarda akciğer hasarı görülebilir ve nefes almak keskin bir şekilde zorlaşabilir.

Salgını kontrol altına almak için çeşitli ülkelerde yolcular ve onlarla temas halinde olan kişiler gözetim altına alındı. Karantina süreleri sona erdikten ve yeni vakalar kaydedilmedikten sonra DSÖ salgını sona ermiş kabul etti.