Bangladeş'te dang humması ile ilgili durum ciddiyetini koruyor. 2026'nın başından bu yana ülkede bu hastalık nedeniyle 502 kişi hayatını kaybetti. Enfeksiyon kapıp hastaneye kaldırılan hasta sayısı ise 164.107'ye ulaştı.

Ülke Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, 16 Kasım'da sona eren son 24 saat içinde 1.598 hasta daha hastaneye yatırıldı ve üç kişi hayatını kaybetti. Şimdiye kadar 157.988 hasta iyileşerek taburcu edildi. Şu anda 5.617 kişi sağlık kuruluşlarında tedavi görmeye devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Temmuz ayından itibaren Bangladeş'te vaka sayıları keskin bir şekilde arttı. Kasım ayının 44. haftasında 12.981 şüpheli vaka kaydedildi. Bu, bir önceki haftaya göre yüzde 12'lik bir artış anlamına geliyor.

Uzmanlar bu yıl dang humması mevsiminin normalden daha uzun sürebileceğini belirtiyor. Yağışların devam etmesi ve durgun su birikintilerinin artması, hastalığı yayan Aedes sivrisineklerinin çoğalması için uygun ortam yaratıyor. Ayrıca enfeksiyonun sadece büyük şehirlerde değil, kırsal bölgelerde de yaygınlaşması durumu karmaşıklaştırıyor.