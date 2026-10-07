Dünyada 170 milyondan fazla çocuk obeziteden muzdarip

Dünya Sağlık Örgütü, dünyada çocuklar ve ergenler arasında obezitenin giderek yaygınlaştığını bildirdi. 2024 yılında 5-19 yaş arası 170 milyondan fazla çocukta obezite kaydedildi.

Verilere göre bu oran 1990 yılından bu yana yaklaşık dört kat arttı. Obezite görülenlerin yaklaşık 70 milyonu 5-9 yaş arası çocuklardan oluşuyor.

DSÖ, ilk kez çocuklarda obezite tedavisine yönelik özel bir kılavuz hazırladı. Örgüt, sorunun çözümünde fiziksel aktivitenin artırılmasını, beslenme alışkanlıklarının iyileştirilmesini ve davranışsal yaklaşımların değiştirilmesini tavsiye ediyor.

Bununla birlikte DSÖ, 9 yaş altı çocuklarda obezite tedavisi için özel ilaçların, cerrahi müdahalelerin veya kilo vermeye yönelik cihazların kullanılmasını önermiyor.

Örgüt, soruna sadece tedavi açısından yaklaşmanın yeterli olmadığını vurguluyor. Çocuklar için sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite imkanlarının genişletilmesi de büyük önem taşıyor.

Daha önce Dünya Obezite Federasyonu, 2040 yılına gelindiğinde dünyada 500 milyondan fazla çocuğun aşırı kilo sorunuyla karşı karşıya kalabileceğini öngörmüştü. Bunların 227 milyonunun obezite ile ilgili sorunlar yaşayabileceği belirtiliyor.