Fransa'da ABD ve İsrail bayrakları ayaklar altına alınıp yakıldı (video)

·99·Dünya
Fransa'da ABD ve İsrail bayrakları ayaklar altına alınıp yakıldı (video)

31 Ekim 2026 tarihinde Fransa'nın Lyon şehrinde büyük yankı uyandıran bir olay meydana geldi. Okul öğrencileri ve üniversitelilerin kitlesel gösterileri sırasında bir grup protestocu, ABD ve İsrail devlet bayraklarını ayaklar altına alarak ateşe verdi.

Sosyal medyada geniş yer bulan video görüntülerinde, Lyon'daki «Jean-Macé» tramvay durağının cam çatısına çıkan maskeli gençlerin, her iki devletin sembollerini önce çiğnedikleri, ardından yaktıkları görülüyor. Durağın etrafında toplanan binlerce kişilik kalabalık ise bu eylemleri alkışlarla karşılayarak İsrail karşıtı sert sloganlar attı.

Eğitim sorunlarından kitlesel ayaklanmalara: Protestoların asıl nedeni ne?

Lyon'daki bu siyasi içerikli eylem, aslında birkaç haftadır devam eden sosyal krizin bir devamı niteliğinde:

  • Okullardaki talepler (Eylül sonu): Protesto hareketleri başlangıçta lise ve okul öğrencileri tarafından başlatılmıştı. Öğrenciler, eğitim kurumlarına ayrılan bütçenin yetersizliği, öğretmen eksikliği ve sınıflardaki öğrenci sayısının normların üzerinde olması nedeniyle tepki göstermişlerdi.

  • Sosyal ve siyasi güçlerin birleşmesi: Daha sonra enflasyon ve yaşam maliyetlerinin hızla artması nedeniyle protestolar ulusal çapta yayıldı. Sendikalar, öğrenciler, çeşitli siyasi partiler ve göçmenler harekete katıldı. Lyon'daki bayrak yakma olayı da sendikalar tarafından düzenlenen büyük yürüyüş sırasında gerçekleşti.

  • 320 binden fazla protestocu: Fransa İçişleri Bakanlığı'nın resmi verilerine göre, o hafta sonu ülke genelinde 320 binden fazla kişi sokaklara döküldü. Birçok büyük şehirde eylemler, polisle yaşanan ciddi çatışmalara ve düzensizliklere dönüştü.

Bu olay, Fransa'daki iç sosyo-ekonomik protestoların giderek daha keskin bir jeopolitik ve ideolojik boyut kazandığını göstermektedir.

LyonFransaProtestolarSosyal KrizSiyaset
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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