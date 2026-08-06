Google Maps harita hizmetine yeni ajan özellikleri eklendi

Google, perşembe günü Google Maps hizmetindeki „Ask Maps“ özelliğine yemek siparişi verme, otel rezervasyonu yapma ve bilet bulma gibi bir dizi yeni ajan özelliğinin ekleneceğini duyurdu. Bu yenilik, teknoloji devinin haritayı basit bir navigasyon aracından, kullanıcıların günlük görevlerini yerine getirmesine yardımcı olan kapsamlı bir asistana dönüştürme yolunda attığı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

ixbt.com’un aktardığına göre yeni yapay zekâ özellikleri, harita kullanımını daha da kolaylaştırarak gerçek hayattaki işleri doğrudan uygulama içinde çözmeyi mümkün kılıyor. Artık kullanıcılar ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetleri ararken metin sorgularını kullanarak kolayca sipariş verebilecek.

Yemek siparişi verme ve otel bulma süreci

Ajan tabanlı yemek siparişi özellikleri sayesinde kullanıcılar, „Ask Maps“ üzerinden örneğin vegan avokadolu tost ve yulaf sütlü latteyi nerede bulabileceklerini sorabilir. Sistem, aranan yemekleri sunan yakındaki restoranları gösterir. Bir restoran seçildikten sonra Square, Toast veya Uber Eats gibi desteklenen platformlar üzerinden siparişi tamamlama seçeneği sunulur.

Kullanıcılar ayrıca yaklaşan seyahatleri için otel ararken yapay zekâ desteğinden yararlanabilir. Örneğin belirli bir şehirdeki konferansın yakınında uygun fiyatlı ve yüksek puanlı bir otel bulması istendiğinde sistem fiyatları karşılaştırır, müsaitlik durumunu kontrol eder ve hazır bir liste sunar. Ardından iş ortağının web sitesine geçerek rezervasyon tamamlanabilir.

Kişisel zekâ ve sohbet geçmişi

Yeni güncelleme kapsamında Google Maps’e „Personal Intelligence“ (Kişisel Zekâ) özelliği de ekleniyor. Bu özellik, yapay zekâ aracının kullanıcının Gmail ve Google Calendar verilerinden yararlanarak yanıtları kişiselleştirmesini sağlıyor. Böylece hizmet, planlanan uçuş saatleri, akşam yemeği rezervasyonları veya oteller hakkındaki sorulara doğru ve kişiye özel yanıtlar verebiliyor.

Kişisel Zekâ özelliğinin varsayılan olarak kapalı olacağını ve yalnızca kullanıcının açık izniyle çalışacağını belirtmek gerekir. Ayrıca „Ask Maps“ artık önceki sohbetleri hatırlayabiliyor. Bu sayede kullanıcılar aramaya baştan başlamadan daha önce planlanan seyahatlerle ilgili konuşmayı sürdürebiliyor.

Şimdilik bu gelişmiş ajan özellikleri yalnızca ABD’deki kullanıcılar için kademeli olarak kullanıma sunuluyor. Gelecekte bu imkânların diğer bölgelere de genişletilmesi bekleniyor; bu durum harita hizmetlerinin gelecekteki gelişimini önemli ölçüde etkileyebilir.