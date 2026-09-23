Duvar içindeki hazine: İtalya'da polis mafyanın 3,2 milyon avroluk gizli deposunu ortaya çıkardı

İtalya'nın Napoli bölgesindeki Caivano şehrinde kolluk kuvvetleri tarafından organize suça karşı düzenlenen geniş çaplı özel operasyon, filmlerdeki en çarpıcı sahneleri bile geride bıraktı. İtalyan jandarması (Carabinieri), sıradan görünen bir konutta arama yaparken duvarların ve mobilyaların içine yerleştirilmiş elektronik gizli bölmelerde nakit 3,2 milyon avro tutarında para ve değerli eşyalar ele geçirdi. İtalyan medyasının aktardığı bilgilere göre, suç örgütü paralara ulaşmak için özel elektronik mekanizmalar ve kayar gizli bölmeler inşa etmiş; hatta gizli kasalardan biri banyodaki duş teknesinin altına ustalıkla saklanmıştı.

Kağıt paketlere selofan sarılarak gizlenmiş milyonları çıkarmak için özel kuvvetler duvarları ağır balyozlarla kırmak zorunda kaldı. Çoğunluğu 50 avroluk banknotlardan oluşan paralar o kadar çoktu ki, polisler bunları sayısız plastik kovaya doldurarak taşımak zorunda kaldı. Duvarların arasından nakit paraların yanı sıra toplam değeri 127 bin avro olan 11 adet lüks Rolex saat de bulundu. Soruşturma dosyasına göre bu konut, narkotik mafyasının sürekli korunan ana hazinesiydi ve büyük uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirleri topluyordu. Operasyon sonucunda mafya ağının 34 üyesi yakalandı: bunlardan 23'ü doğrudan hapse gönderilirken, 11'i ev hapsine alındı.

Peki, bu gizli sığınağı kim tasarladı, bu 3,2 milyon avro hangi uluslararası narkotik karteli devlerine ait ve Caivano'daki operasyon İtalyan mafyasına karşı kesin zaferin başlangıcı mı?

«Balyozlarla yıkılan duvar, plastik kovalar ve 11 Rolex»: Özel operasyonun 5 ana noktası

Caivano'daki ses getiren baskından en şaşırtıcı gerçekler:

Duvar içindeki 3,2 milyon avro: Jandarma, beton duvarların ve özel bölmelerin arkasında selofana sarılı milyonlarca nakit para buldu;

Elektronik sistem ve duş altındaki kasa: Gizli bölmeler kayar elektronik mekanizmalarla donatılmış, hazinenin bir kısmı ise duş teknesinin altına yerleştirilmişti;

Paraları kovalarla taşıdılar: 50 avroluk paketlerin sayısı aşırı fazla olduğu için polisler nakit paraları plastik inşaat kovalarına doldurmak zorunda kaldı;

127 bin avroluk Rolex saatler: Nakit paralarla birlikte 11 adet premium sınıf lüks saat ele geçirildi;

34 mafya üyesi tutuklandı: Narkotik trafiğiyle bağlantılı suç örgütünün 23 üyesi parmaklıklar ardına gönderildi, 11'i ise ev hapsine mahkum edildi.

Caivano'da arama: Ele geçirilen varlıklar ve suç altyapısı analizi

İtalyan polisi tarafından ele geçirilen maddi delillerin sınıflandırılması:

Göstergeler ve yönler Jandarma tarafından tespit edilen deliller Ele geçirilen nakit para 3,2 milyon avro (çoğunluğu 50 avroluk banknotlar, selofanlı) Değerli eşyalar Toplam değeri 127.000 avro olan 11 adet lüks Rolex saat Zula yerleri Duvar boşlukları, mobilyalar ve duş teknesinin altı Güvenlik ve gizleme Elektronik kayar mekanizmalar ve gece gündüz silahlı koruma Tahliye yöntemi Duvarları balyozla kırmak ve paraları kovalara doldurmak Ana gelir kaynağı Büyük ölçekli yasa dışı uyuşturucu ticareti (narkotrafik) Yakalanan şahıslar Toplam 34 kişi (23'ü tutuklu, 11'i ev hapsinde)

Kriminalistik ve uluslararası güvenlik uzmanlığı: Bu baskın neden mafya için ölümcül bir darbe oldu?

İtalyan kolluk kuvvetleri ve kriminologların sonuçları:

«Camorra» mafyasının damarına darbe: Napoli ve çevresindeki Caivano bölgesi, tarihsel olarak «Camorra» suç klanının en büyük uyuşturucu pazarıdır; 3,2 milyon avroluk «kara kasa»nın ele geçirilmesi klanın lojistik ve tedarik zincirini felç eder;

Mühendislik düzeyinde gizlenme: Kasaların elektronik kumandalar ve kayar motorlar yardımıyla açılması, duş kabininin altına kadar beton katman oluşturulması, mafyanın saflarında yüksek vasıflı teknik mühendislerin ve inşaatçıların çalıştığını gösteriyor;

Nakit paraların «kova» aşaması: Kriminalistikte paraları plastik kovalarda taşıma durumu sadece en ağır narkotik kartellerinin üslerinde (örneğin Kolombiya veya Meksika) görülür; bu, Caivano'daki grubun günlük nakit akışının yüz binlerce avroyu bulduğuna işaret ediyor;

34 kişilik ağın çökertilmesi: Sadece para sahibi değil, saklayıcılar, korumalar, satıcılar ve aracılardan oluşan 34 kişilik hiyerarşinin aynı anda çökertilmesi, bölgedeki ana narkotik ağını tamamen durdurmak için zemin hazırladı.

İtalyan jandarmasının bu özel baskını, hiçbir mükemmel elektronik duvarın suç gelirlerini adaletin cezasından koruyamayacağını gösterdi.

Sizce mafyanın sıradan bir konutun duvarları içine sakladığı milyonları ve duş altındaki bu gizli kasaları polise kim ihbar etti; içeriden bir ihanet mi yoksa uzun yıllara dayanan bir takip mi? Filmlerdeki gibi bu tür özel operasyonlar organize suçu bitirebilir mi? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Avrupa suç dünyasını sarsan bu ses getiren makaleyi tüm arkadaşlarınızla paylaşın!