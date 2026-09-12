«Yemek masasında günah!»: Tayland'da bir rahip 2,8 milyon dolarlık bağışı nasıl iç etti?

Güneydoğu Asya'da dini inanç, devasa servet ve ahlaksızlığın çarpıştığı eşi benzeri görülmemiş bir skandal patlak verdi. Tayland'ın en eski ve kutsal tapınaklarından birini yöneten 66 yaşındaki ünlü bir Budist rahip, şaşırtıcı boyutta bir mali dolandırıcılık ve katı dini yasakları açıkça ihlal etmek suçlamasıyla tutuklandı. Rahibin, iki yıl boyunca saf inançlı bağışçılar tarafından yapılan tam 2,8 milyon doları (yaklaşık 234 milyon ruble) zimmetine geçirerek 47 yaşındaki metresinin hesabına aktardığı ortaya çıktı. En korkuncu ise, soruşturma sırasında kişisel odasında, yemek masasının üzerinde cinsel ilişkiye girerken çekilmiş gizli videolarının bulunmasıydı. Peki, kutsal cübbesinin ardına saklanan bu dolandırıcı, milyonlarca dolarlık altın ve Rolex saatleri nasıl topladı, utanç verici sırları nasıl ifşa oldu ve yemek masası neden polis tarafından delil olarak götürüldü?

2,8 milyon dolarlık bağış ve 47 yaşındaki metres: Mali dolandırıcılık mekanizması

Polis özel birimleri tarafından gerçekleştirilen operasyon, rahibin maskesinin ardındaki lüks ve gizli hayatını gözler önüne serdi:

İki yıllık sistematik hırsızlık: 66 yaşındaki başrahip, iki yıl boyunca antik tapınağa gelen bağış ve yardım fonlarını adım adım zimmetine geçirdi;

Metresin banka hesapları: Zimmete geçirilen toplam tutar yaklaşık 2,8 milyon doları buluyordu ve bu para doğrudan rahibin 47 yaşındaki suç ortağının (metresinin) adına açılan hesaplara aktarılmıştı;

Altın külçeler ve nakit yığınları: Arama sırasında çekilen fotoğraflarda, masanın üzerini dolduran onlarca kilogramlık altın külçeler, pahalı Rolex saatler ve deste deste nakit paralar yer alıyordu;

Güveni kötüye kullanma: Binlerce dindarın tapınak onarımı ve ihtiyaç sahiplerine yardım için ayırdığı fonlar, bu iki kişinin lüks hayatına harcanmıştı.

«Videodaki utanç»: Yemek masasındaki günah ve makamdan azledilme

Bu vaka sadece bir yolsuzluk değil, aynı zamanda Budizm tarihindeki en büyük dini skandallardan birine dönüştü:

Konuttan çıkan gizli videolar: Operasyon ekipleri, rahibin tapınak arazisindeki özel konutundan kapalı devre kamera kayıtlarını ele geçirdi;

Yemek masasında ilişki: Video görüntülerinde 66 yaşındaki rahip ve 47 yaşındaki suç ortağının, tapınaktaki yemek masasının üzerinde açıkça cinsel ilişkiye girdiği net bir şekilde kaydedilmişti;

Katı yeminin ihlali: Budist rahipler için kadınlarla yakınlaşmak ve cinsel ilişki kesinlikle yasak olduğundan, olay ortaya çıkar çıkmaz dini makamından ve cübbesinden resmen azledildi;

Delil olarak el konulan masa: Cinsel ilişkinin gerçekleştiği büyük yuvarlak ahşap masa, polis tarafından resmi maddi delil olarak el konularak bir kamyonete yüklenip götürüldü.

Halkın öfkesi ve cezanın kaçınılmazlığı

Basın toplantısında sergilenen deliller, Tayland kamuoyunda büyük bir öfke ve nefret dalgası uyandırdı:

Yargı önünde hesap verme: Eski rahip ve suç ortağı hakkında büyük çaplı dolandırıcılık, bağış fonlarını zimmete geçirme ve dini değerleri ayaklar altına alma suçlarından dava açıldı;

Sistematik denetimler: Bu skandalın ardından ülke genelindeki tüm büyük tapınakların mali hareketlerinin ve bağış kutularının sıkı denetime alınması talepleri yükseliyor;

Manevi çöküş dersi: Kendini dünya zevklerinden mahrum bıraktığını iddia eden ve dünyevi hayattan el etek çekmeye çağıran bir kişinin milyonlarca dolarlık hırsı, onu cezaevi kapısına getirdi.

Kutsallık cübbesi altına gizlenmiş bu iğrenç suç, Tayland toplumu için ağır bir darbe oldu ve en yüksek ruhani makamın bile vicdansızlığı örtemeyeceğini gösterdi.

Sizce, bağış ve yardım fonlarının bu şekilde acımasızca yağmalanmasını önlemek için tapınak maliyelerinin sıkı devlet denetimine alınması şart mı? Bir insan nasıl olur da kutsal bilinen bir makamdayken nefsinin kölesi haline gelebilir? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve dolandırıcılığın yüzünü ortaya çıkaran bu çarpıcı araştırmayı sevdiklerinizle paylaşın!