Gine'de çöp depolama alanı çöktü

·73·Dünya
Gine'de çöp depolama alanı çöktü

Gine'nin başkenti Konakri'de şiddetli yağışların ardından bir çöp depolama alanında heyelan meydana geldi. Facia sonucunda en az 30 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi ise yaralandı. Yaralılardan altısının durumunun ağır, 16'sının ise hafif olduğu belirtildi.

Olay, 23 Ağustos günü sabah saat 02:00 civarında Konakri'nin Gbessia komünündeki Dar-es-Salam çöp depolama alanında gerçekleşti. Gece boyunca yağan şiddetli yağmurlar nedeniyle devasa çöp yığını çökerek yakınındaki çadırları, geçici barınakları ve diğer konutları altına aldı.

Kurtarma ekipleri özel ekipmanlar ve ekskavatörlerle olay yerine ulaşarak enkaz altında kalanları arama çalışmalarına başladı. Yaralıların bir kısmı Konakri'deki Donka Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görgü tanıklarına göre, çöken çöp kütlesi o kadar büyüktü ki, çevredeki evleri ve hatta çok katlı binalardan birini bile gömdü. Yerel halktan Sire Diallo, facia sonucunda beş çocuğunun tamamını kaybettiğini ifade etti.

Facia, hükümetin depolama alanının tehlikeli olduğu konusunda uyarıda bulunmasından birkaç gün sonra meydana geldi. 20 Ağustos'ta Bölgesel Yönetim Bakanı Jenabu Toure, depolama alanının kapatılacağını ve atıkların Konakri dışındaki bir bölgeye taşınacağını açıklamıştı.

Gine Başbakanı Amadou Oury Bah olay yerine giderek durumu inceledi ve kurtarma çalışmalarını denetledi. Hükümet, halkı sükuneti korumaya, birlik olmaya ve kurtarma ekiplerinin talimatlarına kesinlikle uymaya çağırdı.

Gine'de çöp depolama alanı çöktü
GineKonakriDarüsselamAmadou Oury Bah
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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