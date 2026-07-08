Endonezya'daki dev çöp depolama alanında sekiz gündür yangın sürüyor

·27·Dünya
Endonezya'daki dev çöp depolama alanında sekiz gündür yangın sürüyor

Endonezya'nın başkenti Cakarta'nın eteklerinde bulunan devasa «Jativaringin» çöp depolama alanında sekiz gündür devam eden büyük yangın, yüzlerce bölge sakinini evlerini terk etmeye zorladı. Şu ana kadar 15 hektardan fazla alanı etkisi altına alan yangın, çevreyi yoğun ve zehirli bir dumanla kapladı. Bu konuda BBC haber verdi.

Sağlık yetkilileri, hava kirliliği nedeniyle solunum yolu hastalıklarında ciddi bir artış olduğunu bildirdi. Yangını söndürmek için itfaiyeciler helikopterler, özel su tankerleri, buldozerler ve dronlar kullanıyor. Uzmanlar yangının hafta sonuna kadar tamamen söndürülmesini umuyor. Çevreciler ise bu olayı, ülkedeki atık sorununun bir başka ağır sonucu ve ekolojik krizin çarpıcı bir örneği olarak değerlendiriyor.

Yangının 30 Haziran'da küçük bir kıvılcımdan başladığı belirtildi. Daha sonra şiddetli rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayılarak, çöplerin yığıldığı ve itfaiye ekiplerinin ulaşmakta zorlandığı bölgeleri de sardı.

Bir hafta boyunca depolama alanından yükselen kara duman, yakınlardaki yerleşim yerlerini kapladı. Çevre Bakanlığı verilerine göre, son günlerde durum biraz iyileşmiş olsa da hava kalitesi tehlikeli seviyelere kadar düştü.

45 yaşındaki yerel sakin Sarmanah, zehirli dumanın evini doldurması nedeniyle çocuğuyla birlikte güvenli bir yere taşınmak zorunda kaldığını söyledi.

«Duman o kadar yoğundu ki kimseyi görmek imkansızdı. Burnumu yakıyor, öksürtüyor ve nefes almayı zorlaştırıyor. Bu yüzden evimizi terk etmek zorunda kaldık» dedi.

Yüzlerce bölge sakini de yerel yönetimin kurduğu geçici barınaklara yerleştirildi. 37 yaşındaki Tosiyani isimli kadın, dumandaki zehirli gazlar nedeniyle evlerine dönmelerine henüz izin verilmediğini belirtti.

Doktorlar, yangın nedeniyle sağlık durumu kötüleşen en az 234 kişiyi muayene etti. Bunların 72'sinde akut solunum yolu enfeksiyonu tespit edildi.

Hala depolama alanının batı ve güney kısımlarındaki çöp yığınlarının içinde yangın odakları varlığını koruyor. Ulusal Afet Yönetim Ajansı temsilcisi Johan Darmavan, alevlerin çöplerin derin katmanlarında yanması nedeniyle söndürme çalışmalarının oldukça zorlu geçtiğini ifade etti.

Yetkililer henüz yangının kesin nedenini açıklamadı. Ancak Endonezya'daki çevre odaklı sivil toplum kuruluşu WALHI organik atıkların çürümesi sonucu oluşan metan gazının patlamaya neden olmuş olabileceğini tahmin ediyor. Uzmanlar, bu durumun ülkedeki düzenlenmemiş açık çöp depolama alanları sorununun bir sonucu olduğunu vurguluyor.

Yerel halk, yangından önce de bölgedeki kötü koku, sinek istilası ve çöp kayması tehlikesinden şikayetçiydi. Çevrecilere göre, sıcak hava ve iklim değişikliği nedeniyle biriken metan gazı, bu tür depolama alanlarını her an patlamaya hazır bir «barut fıçısı»na dönüştürüyor.

EndonezyaCakartaÇevreYangınAtık
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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