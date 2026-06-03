4 Haziran'da dolar kurunda artış öngörülüyor
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• Turonbank — 11 930 sum.
• Asakabank — 11 950 sum.
Bankir Telegram kanalı, 4 Haziran'da dolar kurunun 35–36 sum civarında artmasının beklendiğini yazıyor.
Banklara dolar satışı için en iyi kurlar:
• Turonbank — 11 930 sum.
• MKBank — 11 930 sum.
• NBU — 11 920 sum.
• Infinbank — 11 920 sum.
Banklardan dolar alımı için en iyi kurlar:
• Asakabank — 11 950 sum.
• Infinbank — 11 970 sum.
• Agrobank — 11 980 sum.
• Kapitalbank — 11 980 sum.
Kur gün içinde değişebilir. Güncel kur için bankaların resmi web sitelerini ziyaret edin.
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