Çin ve Rusya Özbekistan Dış Ticaretinde Yeniden Lider

·40·Ekonomi
Çin ve Rusya Özbekistan Dış Ticaretinde Yeniden Lider

Özbekistan'ın uluslararası ekonomik ilişkileri ve küresel pazardaki itibarı hızla yükselmeye devam ediyor. Devlet İstatistik Ajansı tarafından yayımlanan en son resmi raporlara göre, 2026 yılının ilk dört ayında (Ocak–Nisan) ülkemizin toplam dış ticaret hacmi önemli bir seviyeye ulaşarak 26,3 milyar ABD dolarına yükseldi. Bu gösterge, ülkemizin dış ekonomik ortaklık alanında istikrarlı bir büyüme sergilediğini kanıtlamaktadır.

Ekonomik analizler, Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu'nun Özbekistan'ın dünya pazarındaki en büyük ve temel ortakları arasında sağlam liderlik konumlarını koruduğunu göstermektedir.

En büyük ekonomik ortaklar üçlüsü

Ülkemizin dış ekonomik faaliyetlerinde ticaret hacminin en yüksek olduğu başlıca devletlerle ilişkiler yeni bir aşamaya gelmiştir. Ticaret ortakları sıralaması şu şekildedir:

  • Çin Halk Cumhuriyeti: Özbekistan'ın bir numaralı ekonomik ortağı olmaya devam etmektedir. İkili ticaret hacmi kısa süre içinde 6,2 milyar dolara ulaşmıştır.

  • Rusya Federasyonu: İkinci sırada yer alan bu ülke ile karşılıklı ticaret hacmi 4,5 milyar dolara eşit olmuştur.

Önemli ekonomik gerçek: Belirtmek gerekir ki, Özbekistan'ın toplam dış ticaret hacminin neredeyse %41'i tam da bu iki büyük devletin payına düşmektedir. Bu durum, ülkemizin ihracat ve ithalat süreçlerinde bu pazarların stratejik öneminin ne kadar yüksek olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Dünya ülkeleriyle karşılıklı ticaret sıralaması

Sıralama tablosunun alt basamaklarında hem bölgesel hem de dünyanın gelişmiş ülkeleri yer almıştır. Özbekistan ile aktif ekonomik iş birliği yapan ülkelerin ticaret göstergeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Ülke Adı

Ticaret Hacmi (ABD doları cinsinden)

Kazakistan

1,8 milyar dolar

Türkiye

920,6 milyon dolar

Afganistan

728,2 milyon dolar

Kore Cumhuriyeti

638,3 milyon dolar

Birleşik Arap Emirlikleri

626,7 milyon dolar

Ayrıca, Avrupa ve Asya kıtasının en gelişmiş ülkeleri arasında gösterilen Fransa, Almanya ve Hindistan ile yürütülen karşılıklı dış ticaret hacmi de önemli ölçüde artmış ve her biriyle olan göstergelerin 400 milyon ABD dolarının üzerinde olduğu kaydedilmiştir.

Bu olumlu rakamlar, Özbekistan'ın ekonomik diplomasisinin küresel ölçekte çeşitlendiğini, yani ticaret rotalarının giderek genişlediğini göstermektedir.

Ülkemiz ve dünya ekonomisine dair en güvenilir, ilginç ve önemli haberleri her zaman Zamin sayfalarından takip edin!

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Bitcoin Şubat Ayının En Düşük Seviyesini Üçüncü Kez Test EdiyorBugün, 12:36Bitcoin göstergeleri toparlanmaya işaret ediyor: Uzmanlar temkinliBugün, 11:17Bitcoin fiyatı 65.000 dolara geriledi: 1,8 milyar dolarlık likidasyonBugün, 11:14Bitcoin fiyatı 67.000 doların altına düştü: Piyasada korku artıyorBugün, 11:114 Haziran için döviz kurları açıklandıBugün, 11:04Özbekistan'da 4 Ayda Ne Kadar Benzin Üretildi?Bugün, 08:03
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Ekonomi haberler

21 Mayıs için döviz kurları açıklandı
14 Mayıs için dolar kuru açıklandı
Hayvancılıkta et fiyatlarının düşmesine dair yeni umutlar doğdu
25 Mayıs için döviz kurları açıklandı
12 Mayıs için dolar kuru açıklandı
Özbekistan'da dolar kuru yükseldi
13 Mayıs için dolar kuru açıklandı
12 Mayıs günü dolar kurunda artış öngörülüyor