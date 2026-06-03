Çin ve Rusya Özbekistan Dış Ticaretinde Yeniden Lider

Özbekistan'ın uluslararası ekonomik ilişkileri ve küresel pazardaki itibarı hızla yükselmeye devam ediyor. Devlet İstatistik Ajansı tarafından yayımlanan en son resmi raporlara göre, 2026 yılının ilk dört ayında (Ocak–Nisan) ülkemizin toplam dış ticaret hacmi önemli bir seviyeye ulaşarak 26,3 milyar ABD dolarına yükseldi. Bu gösterge, ülkemizin dış ekonomik ortaklık alanında istikrarlı bir büyüme sergilediğini kanıtlamaktadır.

Ekonomik analizler, Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu'nun Özbekistan'ın dünya pazarındaki en büyük ve temel ortakları arasında sağlam liderlik konumlarını koruduğunu göstermektedir.

En büyük ekonomik ortaklar üçlüsü

Ülkemizin dış ekonomik faaliyetlerinde ticaret hacminin en yüksek olduğu başlıca devletlerle ilişkiler yeni bir aşamaya gelmiştir. Ticaret ortakları sıralaması şu şekildedir:

Çin Halk Cumhuriyeti: Özbekistan'ın bir numaralı ekonomik ortağı olmaya devam etmektedir. İkili ticaret hacmi kısa süre içinde 6,2 milyar dolara ulaşmıştır.

Rusya Federasyonu: İkinci sırada yer alan bu ülke ile karşılıklı ticaret hacmi 4,5 milyar dolara eşit olmuştur.

Önemli ekonomik gerçek: Belirtmek gerekir ki, Özbekistan'ın toplam dış ticaret hacminin neredeyse %41'i tam da bu iki büyük devletin payına düşmektedir. Bu durum, ülkemizin ihracat ve ithalat süreçlerinde bu pazarların stratejik öneminin ne kadar yüksek olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Dünya ülkeleriyle karşılıklı ticaret sıralaması

Sıralama tablosunun alt basamaklarında hem bölgesel hem de dünyanın gelişmiş ülkeleri yer almıştır. Özbekistan ile aktif ekonomik iş birliği yapan ülkelerin ticaret göstergeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Ülke Adı Ticaret Hacmi (ABD doları cinsinden) Kazakistan 1,8 milyar dolar Türkiye 920,6 milyon dolar Afganistan 728,2 milyon dolar Kore Cumhuriyeti 638,3 milyon dolar Birleşik Arap Emirlikleri 626,7 milyon dolar

Ayrıca, Avrupa ve Asya kıtasının en gelişmiş ülkeleri arasında gösterilen Fransa, Almanya ve Hindistan ile yürütülen karşılıklı dış ticaret hacmi de önemli ölçüde artmış ve her biriyle olan göstergelerin 400 milyon ABD dolarının üzerinde olduğu kaydedilmiştir.

Bu olumlu rakamlar, Özbekistan'ın ekonomik diplomasisinin küresel ölçekte çeşitlendiğini, yani ticaret rotalarının giderek genişlediğini göstermektedir.

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