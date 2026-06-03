4 Haziran için döviz kurları açıklandı

Özbekistan Merkez Bankası, 4 Haziran 2026 tarihi için resmi döviz kurlarını açıkladı. Buna göre dolar 36,04 sum artarak 11.970,68 sum oldu.

• Euro 25,12 sum ucuzlayarak 13.896,69 suma geriledi.

• Rus rublesi 2,14 sum ucuzlayarak 164,14 suma geriledi.

• İngiliz sterlini 6,24 sum ucuzlayarak 16.077,15 suma geriledi.

• Japon yeni 0,23 sum ucuzlayarak 74,71 suma geriledi.

• İsviçre frangı 55,16 sum ucuzlayarak 15.185,95 suma geriledi.

• Çin yuanı 1,66 sum ucuzlayarak 1.764,59 suma geriledi.