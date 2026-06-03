4 Haziran için döviz kurları açıklandı

·195·Ekonomi
4 Haziran için döviz kurları açıklandı

Özbekistan Merkez Bankası, 4 Haziran 2026 tarihi için resmi döviz kurlarını açıkladı. Buna göre dolar 36,04 sum artarak 11.970,68 sum oldu.

• Euro 25,12 sum ucuzlayarak 13.896,69 suma geriledi.
• Rus rublesi 2,14 sum ucuzlayarak 164,14 suma geriledi.
• İngiliz sterlini 6,24 sum ucuzlayarak 16.077,15 suma geriledi.
• Japon yeni 0,23 sum ucuzlayarak 74,71 suma geriledi.
İsviçre frangı 55,16 sum ucuzlayarak 15.185,95 suma geriledi.
• Çin yuanı 1,66 sum ucuzlayarak 1.764,59 suma geriledi.

Özbekistan Merkez BankasıABDRusyaBirleşik KrallıkJaponyaİsviçreÇin
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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