CoinDesk 20 Endeksi Düştü: Bitcoin Cash Fiyatı %10,7 Geriledi

·44·Ekonomi
CoinDesk 20 Endeksi Düştü: Bitcoin Cash Fiyatı %10,7 Geriledi

CoinDesk Indices, günlük piyasa raporunu sunarak CoinDesk 20 endeksindeki lider ve en düşük performans gösteren varlıkların dinamiklerini açıkladı. Şu anda CoinDesk 20 endeksi 1.862,4 puan seviyesinde işlem görüyor; bu, Salı günkü göstergeye kıyasla %0,6 veya 11,0 puan daha düşüktür. Bu konuda Coindesk.com haber veriyor.

Endekste yer alan 20 varlıktan 15'i yükseliş eğilimi gösteriyor. Bugünkü işlemlerde NEAR (%+15,1) ve XLM (%+5,7) en yüksek artış oranlarını sergileyerek piyasa liderleri oldu.

Buna karşılık, Bitcoin Cash (BCH) fiyatı %10,7 oranında değer kaybederek endeksteki genel düşüşün ana nedeni oldu. Ayrıca, BNB varlığı da %3,4 değer kaybederek geride kalanlar arasına girdi.

Bilgi olarak belirtmek gerekir ki, CoinDesk 20 dünyanın çeşitli bölgelerindeki farklı platformlarda işlem gören kapsamlı bir kripto endeksidir.

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Laylo
«ZAMIN.UZ» editör

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