5 Haziran'da Dolar Kurunda Yükseliş Bekleniyor
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• Infinbank — 11 970 sum.
• Octobank — 11 960 sum.
Bankir Telegram kanalı, 5 Haziran'da dolar kurunun yaklaşık 24–25 sum artmasının beklendiğini yazıyor.
Banklara dolar satışı için en iyi kurlar:
• Infinbank — 11 970 sum.
• Turonbank — 11 970 sum.
• Anorbank — 11 965 sum.
• Asakabank — 11 960 sum.
Bankalardan dolar alımı için en iyi kurlar:
• Octobank — 11 960 sum.
• Xalq banki — 11 960 sum.
• Anorbank — 11 960 sum.
• Asakabank — 11 960 sum.
Kur gün içinde değişebilir. Kesin kur için bankaların resmi web sitelerini ziyaret edin.
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