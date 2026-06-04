5 Haziran'da Dolar Kurunda Yükseliş Bekleniyor

·157·Ekonomi
5 Haziran'da Dolar Kurunda Yükseliş Bekleniyor

Bankir Telegram kanalı, 5 Haziran'da dolar kurunun yaklaşık 24–25 sum artmasının beklendiğini yazıyor.

Banklara dolar satışı için en iyi kurlar:

Infinbank — 11 970 sum.
Turonbank — 11 970 sum.
Anorbank — 11 965 sum.
Asakabank — 11 960 sum.

Bankalardan dolar alımı için en iyi kurlar:

• Octobank — 11 960 sum.
• Xalq banki — 11 960 sum.
• Anorbank — 11 960 sum.
• Asakabank — 11 960 sum.

Kur gün içinde değişebilir. Kesin kur için bankaların resmi web sitelerini ziyaret edin.

InfinbankTuronbankAnorbankAsakabankOctobankXalq BankBankir
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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