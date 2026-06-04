Apex ve Archax, Goldman Sachs ile Gayrimenkulü Tokenize Ediyor

Apex Group, Goldman Sachs'ın GS DAP dijital varlık platformunda ihraç edilen tokenize gayrimenkul fonu için idari hizmetler sağlayacağını duyurdu. Proje, Goldman Sachs, Archax dijital varlık borsası, LRC Group yatırım yöneticisi ve Ownera sağlayıcısı ile iş birliği içinde geliştirildi. Cointelegraph.com haber veriyor.

Apex Group'un dijital varlıklar küresel başkanı Agnes Mazurek, kurumsal ölçekte tokenizasyonun güvenilir ve düzenlenmiş bir altyapıya dayandığını vurguluyor. Bu girişim, yatırımcılar ve yöneticiler arasında blok zinciri tabanlı çözümlere olan talebin arttığını gösteriyor.

Fon payları, Goldman Sachs'ın GS DAP platformu aracılığıyla dijital tokenlar şeklinde ihraç ediliyor. 2022'de lansmanı yapılan bu platform, gizlilik odaklı Canton Network ve DAML akıllı sözleşme dili üzerine inşa edilmiş olup, varlıkların ihraç edilmesi, takas edilmesi ve saklanmasını mümkün kılıyor.

Proje kapsamında LRC Group fonu yönetirken, Archax borsası saklama kuruluşu (custodian) ve ilk dağıtım ortağı olarak yer alıyor. Ownera ağı ise ihraççılar, saklama kuruluşları ve dağıtım kanalları arasındaki uyumluluğu sağlayan katman görevi görüyor.

Bu iş birliği, bankaların ve düzenlenmiş finansal kurumların gerçek dünya varlıklarını (RWA) blok zinciri ağına taşıma çabalarını yansıtıyor. Tokenizasyon pazarı şu anda sadece gayrimenkulü değil, para piyasası fonlarını ve özel kredileri de kapsayacak şekilde hızla gelişiyor.