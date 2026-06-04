Bitcoin fiyatı 2022 düşüş dönemi trend çizgisine ulaştı

Bitcoin (BTC) fiyatı, son dört ayın en düşük seviyesine gerileyerek önemli bir ayı piyasası trend çizgisine ulaştı. TradingView verilerine göre, BTC/USD paritesi 2023'ten bu yana ilk kez 200 haftalık basit hareketli ortalamasına (SMA) geri döndü. Cointelegraph.com haberi veriyor.

200 haftalık SMA, Bitcoin ayı piyasaları sırasında temel bir ölçüt olarak kabul edilir. Zamanla sadece yükselen bu trend çizgisi şu anda 61.626 USD seviyesinde yer alıyor. Fiyat bu göstergeyle en son Ekim 2023'te kesişmişti, ancak 2022 düşüş döneminde boğalar kontrolü tamamen ele alana kadar direnç görevi gördü.

Ünlü analist CollinTalksCrypto, 200 haftalık SMA seviyesine bu dönüşü "önemli bir aşama" olarak nitelendiriyor. X sosyal medya platformundaki sayfasında "Fiyat bu noktadan yukarı sıçrayacak mı yoksa düşüşe devam mı edecek?" sorusunu sordu. Analist ayrıca, ayı piyasasındaki en iyi giriş noktalarının tam olarak 200 haftalık MA göstergesinin altında gerçekleştiğini ekledi.

Bazı iyimser analistler, Bitcoin fiyatının son yerel diplerinde "aşırı satılmış" (oversold) durumuna dikkat çekiyor. Şu anda piyasa katılımcıları, bu önemli destek seviyesinin korunup korunmayacağını veya fiyatın daha da düşüp düşmeyeceğini dikkatle izliyor.