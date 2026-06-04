Polymarket kullanıcıları Strategy şirketinin Bitcoin işleminden memnun değil

·35·Ekonomi
Polymarket kullanıcıları Strategy şirketinin Bitcoin işleminden memnun değil

Polymarket tahmin platformunda, Strategy şirketinin 31 Mayıs'a kadar Bitcoin satıp satmadığına dair tartışmalı sözleşme "Hayır" lehine sonuçlandı. Şirket daha sonra belirtilen süre içinde 32 BTC sattığını resmi olarak doğrulasa da, piyasa katılımcıları iki aşamalı itiraz sürecinin sonunda olumsuz sonucu onayladı. Cointelegraph.com haber veriyor.

UMA Optimistic Oracle (UMA) token sahipleri, Perşembe günü sabahın erken saatlerinde sona eren oylama sürecinde piyasayı "Hayır" olarak kapatmaya karar verdi. Verilere göre, katılımcıların %98,6'sı bu kararı desteklerken, yalnızca %1,4'ü "Evet" seçeneğine oy verdi. Polymarket yönetimi, piyasa süresi dolmadan önce herhangi bir zincir üstü veri veya güvenilir raporun satışı doğrulamadığını, süre sonundan sonra yayınlanan verilerin ise dikkate alınmayacağını belirtti.

Strategy şirketi 26-31 Mayıs tarihleri arasında 32 BTC sattı, ancak bunu Pazartesi günü, yani piyasa kapandıktan sonra raporladı. Bu durum, Polymarket platformundaki token miktarına dayalı itiraz çözüm sistemi konusunda şüpheleri artırdı. En fazla UMA tokenine sahip cüzdanların daha fazla oy hakkına sahip olduğu ve bunun kararların tarafsızlığını etkileyebileceği belirtiliyor.

Birçok trader itiraz ederek, piyasanın onay zamanına değil, satışın gerçekleştiği gerçek zamana dayanması gerektiğini vurguluyor. Bir talihsiz trader, bu sözleşme nedeniyle 500.000 USD kaybettiğini açıkladı. Toplamda bu olay için 80 milyon dolardan fazla fon yatırılmıştı.

Galaxy Research analistlerine göre, tahmin piyasaları kuralların daha sonra nasıl yorumlanacağını değil, meydana gelen gerçek olayı değerlendirmelidir. İtiraz çözüm süreci büyük token sahipleri için karlı çıktı: örneğin, en büyük oy veren cüzdanlardan biri bu süreçte 299.000 USD'den fazla kâr elde etti.

PolymarketBitcoinKriptoBorsaStrategy
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Laylo
«ZAMIN.UZ» editör

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