Bitcoin 60.000 dolara kadar ucuzladı: 600 milyon dolarlık long pozisyonlar kapatıldı

Bitcoin (BTC) fiyatının 60.000 dolar seviyesine yaklaşması piyasaya ciddi bir darbe vurdu. Bu düşüşün sonucu olarak 600 milyon dolardan fazla long (yükselişe dayalı) pozisyon tasfiye edildi. Bu durum, son toparlanmanın gerçek bir dönüş noktası mı yoksa kaldıraçlı işlemlerin temizlenmesinden sonraki geçici bir sıçrama mı olduğu konusunda şüpheleri artırdı. Cointelegraph.com haber veriyor.

Perşembe günü BTC fiyatı yaklaşık 61.300 dolara kadar geriledi, ancak daha sonra %5,52 yükselerek 64.690 dolar civarında stabilize oldu. Bu toparlanma, İsrail ve Lübnan arasında ateşkes anlaşmasına varıldığına dair haberlerle aynı zamana denk geldi. CoinGlass verilerine göre, son 24 saatte toplam 737 milyon dolarlık BTC pozisyonu kapatıldı ve bunun büyük kısmı boğaların payına düştü.

Piyasadaki keskin değişimlere rağmen bazı yatırımcılar iyimser. Örneğin, RidaaXBT'nin tahminine göre Bitcoin fiyatı 69.000 – 70.000 dolar aralığına kadar yükselebilir. Analist ZordXBT de dip noktalarında alıcıların aktif hale gelmesini olumlu bir sinyal olarak değerlendiriyor.

Ancak Hitman42.eth gibi uzmanlar boğaları temkinli olmaya çağırıyor. Ona göre bu sıçrama yatırımcılar için bir tuzak olabilir. Bitcoin'in haftalık grafiğinde hala "ayı bayrağı" (bear flag) formasyonu korunuyor, bu da fiyatın 50.000 – 52.000 dolar seviyesine kadar düşme riskini açık bırakıyor.