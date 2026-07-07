İngiltere Milli Takımı'nda ciddi sorun: Bellingham ve Rice yarı finali kaçırabilir

İngiltere Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç'e karşı oynayacağı kritik maça hazırlanıyor. Ancak teknik direktör Thomas Tuchel için disiplin sorunları ciddi bir baş ağrısı haline geldi. Meksika galibiyeti sonrası takımda moral yüksek olsa da, Jude Bellingham ve Declan Rice dahil olmak üzere birçok kilit oyuncu bir sonraki aşamayı kaçırma riskiyle karşı karşıya. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

FIFA, 48 takımlı genişletilmiş turnuva formatında sarı kartların belirli aşamalardan sonra silinmesini kararlaştırdı. Grup aşamasından sonra kartlar silinmişti, ancak son 16 turu ve 32. turda sarı kart gören oyuncuların kartları ancak çeyrek finalden sonra silinecek. Bu durum, Norveç maçında temkinli olmayı ön plana çıkarıyor.

Yıldızlar risk altında

Real Madrid yıldızı Jude Bellingham, Kongo DC maçında sarı kart görmüştü. Eğer Miami'deki karşılaşmada bir kez daha kart görürse, İngiltere'nin yarı finale yükselmesi durumunda o maçı tribünden izlemek zorunda kalacak. Benzer bir durum Declan Rice için de geçerli; Meksika maçının ilk dakikalarında gördüğü sarı kartla kendini riskli bölgeye soktu.

Savunma hattında da durum oldukça karmaşık. Manchester City oyuncuları Marc Guehi ve Nico O’Reilly'nin de birer sarı kartı bulunuyor. Thomas Tuchel için bu durum savunma rotasyonunu zorlaştırıyor, çünkü yapılacak herhangi bir hata yarı final öncesi kadroyu zayıflatabilir. Goal.com'un haberine göre, teknik heyet oyuncuları sahada maksimum düzeyde dikkatli olmaya çağırıyor.

Eksikler ve beklenmedik sakatlıklar

İngiltere, çeyrek finalde sadece kart cezası riskiyle karşı karşıya değil. Savunma oyuncusu Jarell Quansah, Meksika maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Norveç maçında forma giyemeyecek. Bu durum, savunma hattında zorunlu değişiklikler yapılacağı anlamına geliyor.

Bir diğer kayıp ise beklenmedik bir şekilde yaşandı. Deneyimli oyuncu Jordan Henderson, Meksika galibiyetini kutlarken yaşadığı talihsiz bir kaza sonucu bileğinden ciddi şekilde sakatlandı. Brentford orta sahası şu anda doktor kontrolünde ve takımın Kansas City'deki kampına katılmadı. Çeyrek finalde oynamasının neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

İngiltere Milli Takımı için Norveç maçı sadece yarı final bileti değil, aynı zamanda kadroyu korumak adına büyük bir sınav olacak. Thomas Tuchel'in öğrencileri disiplini elden bırakmadan kazanmak zorunda, aksi takdirde turnuvanın kader anlarında takım en güçlü silahlarından mahrum kalabilir.