Shahzod Sultonov romantik “Marry Me” sürpriziyle hayranlarını şaşırttı

Başarılı oyuncu Shahzod Sultonov, özel hayatındaki mutlu bir gelişmeyle hayranlarını sevindirdi. Oyuncu, sosyal medya hesaplarında romantik anları yansıtan fotoğraf ve videolar paylaştı.

Görüntülerde Shahzod Sultonov'un, dev bir kırmızı gül buketi ve açık havada hazırlanan “Marry Me” yazısı ile müstakbel eşine özel bir sürpriz yaptığı görülüyor. Romantik bir ortamda gerçekleşen bu evlilik teklifi, birçok takipçinin büyük ilgisini çekti.

Oyuncunun bu anları sosyal medyada paylaşmasının ardından hayranları ve yakınları yorumlarda samimi tebriklerini iletiyor. Birçok kişi çifte uzun ömür, mutluluk ve huzurlu bir yaşam diliyor.