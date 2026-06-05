Ziyoda, harika "Yomoney" adlı şarkısının prömiyerini yaptı!

Özbekistanlı ünlü şarkıcı Ziyoda, hayranlarına bir sonraki müzikal yeniliğini sunmaya hazırlanıyor. Sanatçı, sosyal medya sayfaları aracılığıyla "Yomoney" adlı yeni şarkısının yakında yayınlanacağını duyurdu.

Şarkıcı, kısa bir video klibiyle birlikte: "Yakında yeni şarkı sizler için — 'Yomoney'" yorumunu yaptı. Bu duyuru kısa sürede hayranların dikkatini çekti ve çok sayıda yoruma neden oldu.

Ziyoda'nın kariyerini takip eden hayranlar, yeni şarkıyı büyük bir merakla beklediklerini belirterek şarkıcıya başarılar diledi. Bazıları ise şarkının adının özgün olduğunu ve prömiyerin hangi tarzda olacağını merak ettiklerini dile getirdi.