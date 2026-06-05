Namangan'da toplanan binlerce hayran Yıldız Usmanova'yı şaşkına çevirdi (video)

·232·Kültür
Namangan'da toplanan binlerce hayran Yıldız Usmanova'yı şaşkına çevirdi (video)

Özbekistan'ın Halk Sanatçısı Yıldız Usmanova'nın Namangan ziyareti beklenenden çok daha büyük bir heyecana neden oldu.

Şarkıcıyı karşılamak için çok sayıda hayran, şarkıcının aracının geçeceği yollarda önceden toplandı. Yıldız Usmanova'nın aracı görünür görünmez kalabalığın arasında çığlıklar, alkışlar ve sevinçli gürültüler yükseldi.

Şarkıcı hayranlarına kayıtsız kalmadı; arabanın camını indirerek el salladı ve herkese içtenlikle selam verdi. Bu da toplananların moralini daha da yükseltti.

Konserin başlangıcında ise izleyici sayısı herkesi şaşkına çevirdi. O kadar çok insan toplanmıştı ki, şarkıcının kendisi bile bu düzeydeki ilgi ve sevgi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi ve sevincini dile getirdi.

Söz konusu olay sosyal medyada geniş yankı buldu ve hayranlar tarafından sıcak yorumlar ve hayranlıkla karşılanıyor.

Yulduz UsmonovaNamanganÖzbekistan
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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