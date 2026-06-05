Via Marokand grubunun üyesi sahada mikrofonu ters tutarak şarkı söyleyerek herkesi şaşırttı

·331·Kültür
Via Marokand grubunun üyesi sahada mikrofonu ters tutarak şarkı söyleyerek herkesi şaşırttı

Via Marokand grubunun üyesi Reşid, sosyal medya sayfalarında hayranlarını güldüren bir video paylaştı. Videoda, şarkıcının katıldığı bir programda yaşanan ilginç bir olay yer alıyor.

Videoda, grup üyeleri şarkı söylerken Reşid'in mikrofonu ters tuttuğu görülüyor. Sahnedeki ortağı Azize ise durumu fark edip, şarkıcıya jestlerle bunu bildirmeye çalışıyor.

Reşid videoya mizahi bir yorum da bırakmış. Sanatçı, "Dünyada mikrofonu ters tutan ikinci kişi herhalde benim" diye yazmış.

Bu klip hayranlar tarafından sıcak karşılandı. Yorumlarda çoğu kişi durumu komik bulurken, grup üyelerine şans ve yeni sanatsal başarılar diliyor.

Video kısa sürede sosyal medyada geniş kitlelere yayılarak kullanıcılara iyi bir ruh hali yaşattı.

Via MarokandRaşidAzize
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Yulduz Usmanova'nın konserinde beklenmedik bir durum yaşandıYulduz Usmanova'nın konserinde beklenmedik bir durum yaşandıDün, 11:01Mirshakar Fayzulloyev, 'Shuhrat' madalyasını alan ilk stand-up komedyeni olduMirshakar Fayzulloyev, 'Shuhrat' madalyasını alan ilk stand-up komedyeni olduDün, 10:35Rayhon'un hayranları tarafından beklenen "No stress" şarkısı tüm platformlarda yayınlandıRayhon'un hayranları tarafından beklenen "No stress" şarkısı tüm platformlarda yayınlandıDün, 08:41
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Kültür haberler

Fergana'da "Ummon" konserinde beklenmedik durum
Fergana'da "Ummon" konserinde beklenmedik durum
Yulduz Usmonova 80 yaşında nasıl bir yaşlı kadın olacağını açıkça söyledi
Yulduz Usmonova 80 yaşında nasıl bir yaşlı kadın olacağını açıkça söyledi
Ozoda Nursaidova «To‘ylar muborak» ile ortalığı yıktı — klip kısa sürede popüler oldu (video)
Ozoda Nursaidova «To‘ylar muborak» ile ortalığı yıktı — klip kısa sürede popüler oldu (video)
Damatın Kaniza'ya para takması sosyal medyada tartışma yarattı (video)
Damatın Kaniza'ya para takması sosyal medyada tartışma yarattı (video)
Shahzoda geliniyle podyuma çıkarak hayranlarını şaşırttı
Shahzoda geliniyle podyuma çıkarak hayranlarını şaşırttı
Söz ustası Avaz Ohun, Ozoda Nursaidova'nın konserinde şarkı söyleyerek hayranların dikkatini çekti
Söz ustası Avaz Ohun, Ozoda Nursaidova'nın konserinde şarkı söyleyerek hayranların dikkatini çekti
Rano Shodieva Çin'deki su altı dünyasını gösterdi (video)
Rano Shodieva Çin'deki su altı dünyasını gösterdi (video)
Botir Qodirov ve Shahlo Salayeva'dan "Xorazmning qizlari" adlı yeni düet!
Botir Qodirov ve Shahlo Salayeva'dan "Xorazmning qizlari" adlı yeni düet!
Via Marokand grubunun üyesi sahada mikrofonu ters tutarak şarkı söyleyerek herkesi şaşırttı – Zamin.uz, 05.06.2026