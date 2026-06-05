Via Marokand grubunun üyesi sahada mikrofonu ters tutarak şarkı söyleyerek herkesi şaşırttı

Via Marokand grubunun üyesi Reşid, sosyal medya sayfalarında hayranlarını güldüren bir video paylaştı. Videoda, şarkıcının katıldığı bir programda yaşanan ilginç bir olay yer alıyor.

Videoda, grup üyeleri şarkı söylerken Reşid'in mikrofonu ters tuttuğu görülüyor. Sahnedeki ortağı Azize ise durumu fark edip, şarkıcıya jestlerle bunu bildirmeye çalışıyor.

Reşid videoya mizahi bir yorum da bırakmış. Sanatçı, "Dünyada mikrofonu ters tutan ikinci kişi herhalde benim" diye yazmış.

Bu klip hayranlar tarafından sıcak karşılandı. Yorumlarda çoğu kişi durumu komik bulurken, grup üyelerine şans ve yeni sanatsal başarılar diliyor.

Video kısa sürede sosyal medyada geniş kitlelere yayılarak kullanıcılara iyi bir ruh hali yaşattı.