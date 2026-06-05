Rayhon'un hayranları tarafından beklenen "No stress" şarkısı tüm platformlarda yayınlandı

Şarkıcı Rayhon Ganiyeva'nın hayranları tarafından beklenen "No stress" adlı yeni şarkısı ve klibi bugün tüm müzik platformlarında yayınlandı.

Rayhon, sosyal medya sayfasında şarkının artık radyo istasyonlarında, YouTube kanalında ve müzik platformlarında dinlenebileceğini duyurdu.

Şarkıcı, hayranlarının görüş ve yorumlarını sabırsızlıkla beklediğini belirterek, her eserin dinleyicilerin sevgisi ve desteği için yaratıldığını vurguladı.

"Umarım şarkıyı beğenirsiniz. Her zaman birlikte olalım ve en önemlisi, asla stres yapmayın," diye yazdı Rayhon.