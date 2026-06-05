Mirshakar Fayzulloyev, 'Shuhrat' madalyasını alan ilk stand-up komedyeni oldu

·136·Kültür
Mirshakar Fayzulloyev, 'Shuhrat' madalyasını alan ilk stand-up komedyeni oldu

Stand-up komedyeni Mirshakar Fayzulloyev, 'Shuhrat' madalyasıyla ödüllendirildi. Kültür, sanat ve edebiyat alanındaki temsilcileri onurlandırmaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi uyarınca bu takdire layık görüldü.

Sanatçı, bu müjdeyi duyduğunda ailesinin yanında olduğunu belirtti. İlk başta ne için tebrik edildiğini anlamamış, ardından kendisine kararnamenin ekran görüntüleri gönderilmiş.

'Habrim bile yoktu. Herkes tebrik etmeye başladı. Sonra ben de çok sevindim,' diyor Mirshakar Fayzulloyev.

Ailesi de bu haberden dolayı sevinç duydu. Sanatçının belirttiğine göre, bu ailelerindeki ikinci 'Shuhrat' madalyası; daha önce benzer bir ödül babasına verilmişti.

Mirşakar FeyzulloevŞuhrat MadalyasıÖzbekistan
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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