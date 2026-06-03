Manzura neden geç evlendiğini açıkladı

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Manzura neden geç evlendiğini açıkladı

Şarkıcı Manzura, geç evlenmesine neden olan faktörlerden bahsetti. Hayatı boyunca evlilik konusuna ciddi yaklaştığını ve bu konuda aceleci kararlar almak istemediğini belirtti.

Manzura'nın sözlerine göre, hayattaki bazı durumlar, kişisel görüşleri ve kaderin kendisi evlenme kararını daha geç almasında etkili oldu.

Şarkıcı, bugün kendini mutlu bir insan olarak hissettiğini ve eşiyle karşılıklı saygı ve güven temelinde bir yaşam sürdüğünü de kaydetti.

Sanatçının bu sözleri sosyal medya kullanıcıları ve hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Manzura
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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