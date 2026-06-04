Adham Soliyev sanata dönecek mi? Şarkıcı yanıt verdi

·974·Kültür
Adham Soliyev sanata dönecek mi? Şarkıcı yanıt verdi

Şarkıcı Adham Soliyev, sanata dönüşüyle ilgili soruları yanıtladı.

Rtv televizyon kanalı muhabirinin "Sanata ne zaman döneceksiniz? Hayranlarınız sizi bekliyor" sorusuna şarkıcı içtenlikle cevap verdi.

Şarkıcı, sanata dönüş meselesinin zamana bağlı olduğunu ve şu anda girişimcilik faaliyetlerine ciddi ilgi duyduğunu belirtti.

"Sanata ne zaman döneceğimi zaman gösterecek. Şu anda girişimciliğe çok ilgi duyuyorum. Kanımızda girişimcilik var. Özellikle otelcilik sektörüne ilgi duyuyordum ve şu anda bu alanda faaliyet gösteriyorum," dedi şarkıcı.

Ayrıca, hayranlarını unutmadığını özellikle vurguladı. Sözlerine göre, hayranları her zaman kalbinin derinliklerinde yer tutuyor ve gelecekte onlar için yeni şarkılar sunulabilir.

"Hayranlarım çok fazla, onlar kalbimin derinliklerinde. Allah izin verirse, ara sıra onlar için güzel şarkılar çıkaracağız," diye ekledi.

Bu açıklama sosyal medyada çeşitli tepkilere neden olurken, hayranlar şarkıcının sanata dönüşünü beklemeye devam ediyor.

Adham SoliyevRtv
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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