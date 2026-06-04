Sevinch Ismoilova 'Madaniyat va san'at fidokori' göğüs nişanı ile ödüllendirildi

·525·Kültür
Sevinch Ismoilova 'Madaniyat va san'at fidokori' göğüs nişanı ile ödüllendirildi

Şarkıcı Sevinch Ismoilova, Instagram sayfası üzerinden hayranlarıyla sevinçli bir haberi paylaştı. Devlet tarafından 'Madaniyat va san'at fidokori' göğüs nişanı ile ödüllendirildiğini duyurdu.

Sanatçı, video paylaşımının altına bu ödülü büyük bir gurur ve sorumlulukla kabul ettiğini yazdı. Sözlerine göre, bu takdir sadece kişisel bir başarı değil, aynı zamanda yaratıcı faaliyetlerine verilen yüksek bir değerdir.

'Bu ödül bizim için çok büyük bir motivasyon oldu. Böyle bir ilgi ve takdirden çok mutluyuz. İnşallah, bu teşvikle halkımıza yeni şarkılar ve klipler sunacağız. Bu başarı hepimizin!' dedi şarkıcı.

Yorumlarda hayranlar sanatçıyı bu başarısı nedeniyle içtenlikle tebrik ediyor ve ona yeni yaratıcı başarılar diliyor. Bu takdiri sosyal medyada da sıcak karşılandı.

Sevinç İsmailovaInstagramKültür ve Sanat Fedakarı
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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