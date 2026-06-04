Rayhon'un 25 yıl sonra metroya binmesi sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı

Özbekistan'ın en sevilen şarkıcılarından biri olan Rayhon Ganiyeva, sosyal medyada yayılan yeni videosuyla hayranlarının dikkatini çekti. Videoda sanatçının uzun yıllar sonra metroya bindiği görülüyor.

Videoda Rayhon, metroya doğru yürürken bu ulaşım aracını çeyrek asırdır kullanmadığını söylüyor. Şarkıcının samimi sözleri hayranları arasında sıcak bir izlenim bıraktı.

«Bakın, metroya bineli 25 yıl olmuş, özledim ama» diyor Rayhon videoda.

Bu görüntü kısa sürede sosyal medyada geniş kitlelere ulaştı ve çok sayıda yoruma neden oldu. Hayranlar, şarkıcının sade ve samimi imajını alkışlarken, metroya binmesiyle ilgili kendi anılarını da tartışıyor.