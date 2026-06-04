Lil Xuramov saç rengini değiştirme nedenini açıkladı

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Lil Xuramov saç rengini değiştirme nedenini açıkladı

Bloger Lil Xuramov, son zamanlardaki imajındaki değişikliklerin, özellikle de saç rengini değiştirmesinin nedenini açıkladı.

«Nima gap» projesine konuk olan Xuramov, bu kararın arkasında ciddi bir sebep olduğunu belirtti. Xuramov'un sözlerine göre, Almanya'da düzenlenen prestijli bir festivale katılmak için davet almış.

«Şubat ayında beni aradılar. Katılmam için saçlarımın sarı olması gerektiğini söylediler. Başta buna karşı çıktım. Kendimi ülkemde tanınan bir kişi olarak görüyorum, böyle bir imajın değerlerimize uymayacağını ve insanların yanlış anlayabileceğini söyledim», diyor.

Buna rağmen organizatörler bu talepten vazgeçmedi. Hatta, «Eğer kabul etmezseniz, Avrupa'da sarı saçlı birçok genç var» diye cevap verdiler.

«Bu fırsatı reddedemedim. Çünkü reddetseydim, bu muhtemelen hayatım boyunca yaptığım en büyük hata olurdu», diye ekledi bloger.

Bu açıklama sosyal medyada farklı tepkilere neden oldu; bazıları onu desteklerken, diğerleri bu kararı eleştiriyor.

Lil KhuramovAlmanyaNima gapAvrupa
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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