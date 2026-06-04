Ulugbek Kodirov Kazakça yeni bir hit seslendirdi

Ünlü şarkıcı ve aktör Ulugbek Kodirov, hayranları için sıradaki müzikal yeniliğini tanıttı. Sanatçı bu kez Kazakça seslendirdiği yeni dans parçasıyla dinleyicilerin dikkatini üzerine çekiyor.

Yeni şarkıda modern müzik tarzı ulusal melodilerle harmanlanmış olup, neşeli bir ruh hali ve harekete teşvik eden ritimler ön plandadır. Şarkı, kısa sürede sosyal medyada hayranlar arasında tartışma konusu oldu.