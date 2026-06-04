Malezya'da maymunlar Çeçenka'yı 'kuşattı' (video)

'Çeçenka' takma adıyla tanınan blogger Gulzoda Abdullayeva, Malezya seyahati sırasında başından geçen komik ve sıradışı bir olayı gösteren videoyu Instagram hesabında paylaştı.

Videoda, oğluyla birlikte maymunlara muz verdiği görülüyor. Ancak durum beklenmedik bir şekilde değişiyor; muzları gören maymunlar etraflarını sarıp sanki bir 'kavga' başlatmış gibi davranıyorlar.

Maymunlardan biri blogerin omzuna, ardından da başına tırmanıyor. Çeçenka onu indirmek için önce bir muz veriyor, ancak maymun inmiyor. Sonunda başka bir muz daha vermek zorunda kalıyor ve iki muz alan maymun nihayet aşağı iniyor.

Blogger bu durum karşısında hem korkuyor hem de gülüyor. Diğer maymunlar da muz umuduyla üzerine tırmanmaya çalışıyor ve onları da muzla 'yatıştırıyor'.

Yanındaki oğlu bu durumdan oldukça korkuyor ve hatta maymunlara muz vermeyi reddediyor. Videoda küçük maymunlardan birinin onun üzerine tırmandığı da görülüyor.

Çevredekiler bu olayı gülümseyerek izlerken, sosyal medya kullanıcıları da videoyu sıcak karşılayıp yorumlarda anlamlı ve komik görüşler bırakıyor.