Oybek ve Nigora'nın düğününde onlara 5 çocuk dileyen sanatçı kim?

·369·Kültür
Oybek ve Nigora'nın düğününde onlara 5 çocuk dileyen sanatçı kim?

Şarkıcılar Oybek ve Nigora, 'Omon-omon' programındaki sohbet sırasında aileleri ve çocukları hakkında samimi düşüncelerini paylaştılar.

Sohbet sırasında sunuculardan biri Oybek'e 'Şu an beş çocuğunuz var mı?' diye sordu. Şarkıcı kısa ve net bir şekilde 'Hayır, dört' cevabını verdi.

Bunun üzerine sunucu şaka yollu 'Allah nasip ederse beş olur' diyerek gülümsedi. Diğer sunucu ise düğünlerinde bir şarkıcının onlara beş çocuk dileğini hatırlattı.

Nigora merakla 'Kimmiş? Tohir Usmonov mu?' diye sordu. Sunucu bu tahmini reddederek 'Umidaxon' cevabını verdi.

Sohbet sırasında Nigora başka bir ilginç gerçeği ortaya çıkardı. Sunuculara dönerek 'İlk karşıladığımız bebeğin kim olduğunu biliyor musunuz?' diye sordu. Onlar da merakla cevabı beklediler.

Nigora şöyle dedi: 'Az önce kimden bahsettiniz? Umidaxon'un çocuklarını ilk karşılayan biz olduk. O ilk bebek hâlâ hafızamızda'.

Bilindiği üzere, o bebek şimdi oldukça büyümüş ve hatta okul çağına gelmiştir.

Bu sohbet hayranlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı ve sosyal medyada sıcak tartışmalara neden oldu.

OybekNigoraTohir UsmonovUmidaxonOmon-omon
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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