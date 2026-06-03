Leapmotor B05: 480 km menzil ve uygun fiyatlı yeni elektrikli otomobil

·216·Otomobil
Leapmotor B05: 480 km menzil ve uygun fiyatlı yeni elektrikli otomobil

Çinli Leapmotor markası, yeni B05 elektrikli hatchback modelini Birleşik Krallık pazarına sunuyor. Temmuz ayından itibaren satışa sunulacak bu modelin, 28.995 sterlinden başlayan fiyatıyla Cupra Born ve Renault Megane gibi rakiplerinden önemli ölçüde daha ucuz olması bekleniyor. Otomobil 174 kW'a kadar şarj kapasitesine sahip olup, bataryası 17 dakikada %30'dan %80'e kadar şarj edilebiliyor. Autocar.co.uk haber veriyor.

Teknik olarak Leapmotor B05 arkadan itişli olup 215 beygir güç ve 177 lb ft tork sunuyor. Bu da elektrikli otomobilin 0'dan 100 km/s hıza (62 mil/s) sadece 6,7 saniyede ulaşmasını sağlıyor. Birleşik Krallık pazarı için modelin en güçlü versiyonu seçilmiş olup, 67,1 kW/saat kapasiteli batarya ile donatılmıştır ve WLTP döngüsüne göre 480 km (300 mil) menzil sunar.

Otomobilin iç mekanı modern teknolojilerle zenginleştirilmiştir. Özellikle, temel fonksiyonları kontrol eden 14,6 inçlik dokunmatik ekran, panoramik cam tavan, 19 inçlik alaşım jantlar ve elektrikli ayarlanabilir ön koltuklar standart donanımda yer almaktadır. Dış görünüm açısından Volkswagen Golf boyutlarına yakın olup, tasarımında Avrupa otomobillerine özgü bir tarz hissedilmektedir.

Çin pazarında bu model Lafa 5 adıyla bilinmekte olup, şirketin kurucusu Zhu Jiangming bu ismi sportif tarzda bir otomobil için uygun bulmuştur. Ancak uluslararası pazarda Stellantis ile yapılan iş birliği kapsamında model B05 kodunu almıştır. Bu, Leapmotor markasının küresel pazardaki konumunu güçlendirme ve daha geniş bir kitleye ulaşma stratejisinin bir parçasıdır.

LeapmotorB05Elektrikli OtomobilHatchbackStellantis
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Yeni Lada Iskra TMS Tanıtıldı: 218 BG ve Sıralı ŞanzımanBugün, 12:54Toyota Highlander alternatifi GAC S9 Rusya'da 6,8 milyon rubleden satıştaBugün, 11:58En İyi Elektrikli Otomobil: Size Eksik Gelen O ModelBugün, 10:58Fiat Grizzly Crossover'ı Grande Panda Modelinin Ağabeyi Olarak TanıtıldıBugün, 10:58Lada Azimut Crossover'ı PMEF-2026 Fuarı'nda TanıtıldıBugün, 10:22Yeni Lada Niva Legend Tanıtıldı: Daha Güçlü Motor ve Yenilenen SüspansiyonBugün, 08:24
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Otomobil haberler

Papa yeni elektrikli otomobile bindi, Ferrari hisseleri çakıldı (video)
Ünlü marka Özbekistan'da otomobil üretmeyi planlıyor
BYD yeni amiral gemisi SUV modeli Hiace 08'i tanıttı
BYD Yuan Plus'ın üçüncü nesli 21 Mayıs'ta tanıtılacak
850 beygir gücündeki zırhlı pikap Rezvani Fortress tanıtıldı
Zeekr artık lider değil: Çin'in en akıllı otomobilleri açıklandı
Hongqi Guoya: Mercedes-Maybach S-Class'a rakip lüks sedan
Rusya'da RAM pick-up'larına talep keskin bir şekilde arttı: Satış hacmi yüzde 121 büyüdü