Lada Granta, Lada Vesta gibi CVT şanzımanla donatılacak

·52·Otomobil
Lada Granta, Lada Vesta gibi CVT şanzımanla donatılacak

Rusya'nın en popüler otomobili Lada Granta, önümüzdeki yıllarda yeni nesil bir şanzımana kavuşacak. AvtoVAZ Başkanı Maksim Sokolov'un açıklamasına göre, modele Lada Vesta'daki gibi WLY CVT şanzıman takılacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Mühendisler, bu şanzımanı Granta modeline uyarlamak için ciddi teknik değişiklikler yapmak zorunda kaldı. İlk aşamada ünite motor kaputunun altındaki alana sığmadığı için sadece CVT kasası değil, aracın bazı gövde panelleri de yeniden tasarlandı.

Yeni şanzıman yalnızca 90 beygir gücündeki 8 subaplı motorla birlikte çalışacak. Sokolov'un sözlerine göre, bu kombinasyon ünitenin uzun ömürlü olmasını sağlayacak ve servis ömrü motorun çalışma süresine yakın olacak.

Üretim hatlarının uyarlanması ve tüm test süreçlerinin tamamlanması için belirli bir süre gerekiyor. Bu nedenle, CVT şanzımanlı Lada Granta otomobillerinin 2027 yılının ilk yarında üretim bandına çıkması planlanıyor.

AvtoVAZLada GrantaLada VestaCVT ŞanzımanOtomobil
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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