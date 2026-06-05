Audi, Nuvolari süper spor otomobilini tanıttı: 987 bg ve 350 km/s üzeri hız

·123·Otomobil
Audi, Nuvolari süper spor otomobilini tanıttı: 987 bg ve 350 km/s üzeri hız

Audi, yeni amiral gemisi süper spor otomobili Nuvolari'yi resmi olarak tanıttı. Üretimi durdurulan R8 modelinin yerini alan bu araç, markanın tarihindeki en güçlü seri üretim otomobil oldu. Yeni model, sadece teknik özellikleriyle değil, aynı zamanda Audi markasının gelecekteki tasarım yönünü belirleyen dış görünümüyle de öne çıkıyor. Ixbt.com haberi veriyor.

Nuvolari modelinin kalbi, 4,0 litrelik V8 biturbo motor ve üç elektrik motorundan oluşan hibrit bir sistemdir. Sistemin toplam gücü 987 beygir gücüne eşittir ve içten yanmalı motor dakikada 10.000 devir hızında çalışabilir. Araç, 7,3 kWh kapasiteli bir batarya yardımıyla kısa mesafelerde sadece elektrikli modda da hareket edebilir.

Dinamik performans etkileyici: süper spor otomobil 100 km/s hıza sadece 2,6 saniyede, 200 km/s hıza ise 6,8 saniyede ulaşıyor. Maksimum hız 350 km/s'yi aşıyor. Şasi parçalarında karbon fiberin yoğun kullanımı, hibrit sistemin ağırlığını telafi etmeye hizmet ediyor. Ayrıca, araçta Formula 1 yarışlarındakine benzer DRS (Sürükleme Azaltma Sistemi) benzeri aktif aerodinamik elemanlar kullanılıyor.

Teknik olarak Nuvolari, Lamborghini markasının yeni hibrit modelleriyle benzerlikler taşıyor ve bu durum Volkswagen Group'un tek platformunu kullandığını gösteriyor. Araç sınırlı sayıda, toplamda 499 adet üretilecek. İlk teslimatlar 2027 yılının ilk yarısı için planlanıyor.

AudiNuvolariSüper SporHibritOto
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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