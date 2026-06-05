Otomotiv ithalatına getirilen büyük kısıtlama kaldırıldı

Ülkemizin otomobil tutkunları ve girişimcileri için gerçek bir bayram hediyesi olacak müjde duyuruldu. Özbekistan'da, kişisel veya hizmet ihtiyaçları için yurt dışından taşıt ithal etme sürecindeki en büyük engellerden biri resmen tarihe karıştı. Artık yılda sadece bir araç için uygunluk sertifikası verilmesine ilişkin kısıtlama tamamen kaldırıldı.

Bu devrim niteliğindeki haber, devlet başkanımız tarafından bu yılın 4 Haziran tarihinde imzalanan 104 sayılı ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde yerini aldı.

Teknik yönetmeliğe yapılan önemli değişiklik

Bu tarihi belgeye göre, ülkemizde yürürlükte olan "Piyasaya sürülen tekerlekli taşıtların güvenliği hakkında" genel teknik yönetmelik hükümleri kökten yeniden gözden geçirildi ve ciddi düzeltmeler yapıldı.

Eski düzen nasıldı? Daha önce yürürlükte olan kurala göre, sıradan vatandaşlar veya şirketler, kendi ihtiyaçları için yurt dışından kaç araç getirirlerse getirsinler, bunlardan sadece biri için resmi uygunluk sertifikası veriliyordu. Bu durum, birçok otomobil sever ve girişimci için yapay kısıtlamalar yaratıyordu.

Yeni düzen nasıl olacak? Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bu kısıtlayıcı madde yönetmelikten tamamen çıkarıldı. Artık vatandaşlar ve tüzel kişiler, bir yıl boyunca kendi ihtiyaçları için sınırsız sayıda otomotiv taşıtı ithal edebilir ve hepsi için belirlenen usule göre sertifika alabilirler.

Yeni mevzuat ne zaman yürürlüğe girdi?

Bu haberin en sevindirici yanı, bu kolaylıkları pratikte denemek için uzun süre beklemeniz gerekmemesidir.

Belge türü ve numarası İmza tarihi Yürürlük tarihi Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının 104 sayılı Kararnamesi 4 Haziran 2026 5 Haziran 2026 tarihinden itibaren

Tablodan da görüldüğü üzere, bu kararname resmen 5 Haziran 2026 tarihinden itibaren tam yasal güç kazanmış ve uygulamaya konulmuştur.

Zamin yorumu: Bu karar, Özbekistan otomobil pazarında sağlıklı rekabeti geliştirmek ve halk için yurt dışından kaliteli araçların ithalatında özgürlük sağlamak yolunda atılmış çok büyük bir adımdır. Yılda sadece bir araç için sertifika verilmesi kuralı, birçok vatandaşımız için zorluklar yaratıyordu. Kısıtlamanın kaldırılmasının, pazardaki yabancı araç çeşitliliğini artıracağı ve fiyatların önemli ölçüde istikrar kazanmasına hizmet edeceği şüphesizdir.

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